Mladí podnikatelia SR získali ocenenie Startupový akcelerátor roka

Bratislava 12. novembra (TASR) - Ocenenie v regionálnej súťaži Central European Awards Startupový akcelerátor roka, získal slovenský startup Perry Talents. Súťaž sa organizuje v desiatich krajinách ktorý získal sa koná každoročne v 10 krajinách strednej a východnej Európy. Jej cieľom je poukázať na úspechy jednotlivých startupov a vytvoriť priestor pre networking medzi členmi startupového ekosystému na Slovensku, či medzi krajinami CEE regiónu. Víťazi národného kola postupujú do európskeho finále v Rumunsku.Do súťaže sa nezapájajú iba startupy, ale aj investori, coworkingové centrá či inkubátory. Podľa slov country partnerov pre CESAwards Slovenska Patrika Rumana a Kristíny Fischerovej, tento ročník bol najúspešnejší od vzniku súťaže na Slovensku. Do súťaže sa zapojilo viac ako 147 projektov a lídrov, ktorý tvoria slovenský startupový ekosystém. Súťažiaci bojovali o výhru v 15 kategóriách, od všeobecných ako napríklad Startup of the Year (Startup roka), Best Founder (Najlepší zakladateľ), Best Female Role Model (Najlepší ženský vzor), až po špecifické – najlepší IoT startup, Blockchain startup či Fintech startup. Samostatné kategórie si organizátori prichystali aj pre coworkingové priestory, akceleračné programy a investorov.hovorí spoluzakladateľ Perry Talents Juraj Gago.Akcelerátor je postavený na viacerých pilieroch. Poskytuje systematické a kontinuálne vzdelávanie pre startupy počas celého programu, prepája ich na mentorov a lektorov z podnikateľského prostredia.uviedol spoluzakladateľ Perry Talents Andrej Krúpa.Startup postúpil do regionálneho finále, ktoré bude 21. novembra v Rumunsku.