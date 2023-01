Magoni už nie je trénerom Liensbergerovej, za „rozchodom“ stoja aj rôzne názory na techniku lyžovania

Rôzne názory na techniku lyžovania

Rozlúčka je pre Trinkera prekvapením

Nenaplnil očakávania

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Niekdajší tréner slovenskej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej už nie je koučom Kathariny Liensbergerovej . Skúsený Talian bol členom rakúskeho tímu, v ktorom oficiálne vystupoval ako asistent Georga Harzla a venoval sa najmä spomenutej Liensbergerovej, od úvodu prípravy na aktuálnu sezónu. Informácie priniesol web rakúskeho periodika Kronen Zeitung.Liensbergerová v ďalšej časti ročníka bude plnohodnotnou súčasťou rakúskeho družstva, nebude mať vlastný tím. Jej doterajšie štarty v tejto sezóne sú sklamaním v porovnaní s vlaňajškom, zatiaľ má na svojom konte len tri umiestnenia v Top 10 a jej maximom je 5. priečka v obrovskom slalome z amerického Killingtonu zo záveru novembra 2022.Podľa 25-ročnej Rakúšanky za "rozchodom" stoja rôzne názory na techniku lyžovania aj komunikačná bariéra."Naša angličtina nie je dokonalá a to neuľahčuje spoločnú prácu pri vysvetľovaní detailov a ich implementáciu do každodenného tréningu,“ hovorila Liensbergerová ešte pred Vianocami. Teraz podľa Kronen Zeitung poznamenala: "Ďakujem Liviovi Magonimu za odvedenú prácu." Livio Magoni viedol Petru Vlhovú do jari 2021 a dotiahol ju až k zisku veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári v ročníku 2020/2021. V minulej sezóne pracoval pre Slovinku Metu Hrovatovú. Ešte pred Vlhovou k celkovému triumfu v SP dotiahol aj Slovinku Tinu Mazeovú. Športový riaditeľ ženského úseku Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV) Thomas Trinker počas sezóny opakovane odmietal predčasný koniec spolupráce Liensbergerovej s Magonim."Rozlúčka je pre mňa prekvapením, ale treba veci prijať také, aké sú. Je to škoda, pretože sme toho mali ešte veľa v pláne,“ komentoval Trinker.Podľa talianskeho kouča sa spolupráca s rakúskou stranou "zadrhla" na nedorozumeniach. "Nebolo v pláne, že naša spoločná cesta sa predčasne skončí pre technické, logistické a organizačné nedorozumenia. Veľmi ľutujem, že pri spolupráci s Kathaarinou Liensbergerovou som nenaplnil očakávania," cituje Magoniho Kronen Zeitung.