Vlhová v Kronplatzi bez voľnej jazdy, B. Vlha: Prekvapilo nás to

V utorok a v stredu bude Petra Vlhová bojovať o ďalšie body do Svetového pohára v talianskom Kronplatzi. Slovenskú lyžiarku čakajú dvoje preteky v obrovskom slalome, deň pred prvým podujatím sa však tím nedostal na voľné jazdenie. Vlhová si ale kopec Erta vyskúšala pred niekoľkými dňami.





Ako informoval brat slovenskej lyžiarky Boris Vlha, v talianskom stredisku od rána sneží, napadlo asi 10 cm čerstvého snehu. Napriek tomu ich však organizátori na trať nepustili, voľné jazdenie zrušili predpoludním. "Sami sme boli prekvapení, prečo zrušili voľné jazdenie, lebo pista je tvrdá, vyliata vodou a mrzne. Sneh je ľahký a dá sa odhrnúť. Asi sa boja, že majú dvoje preteky a chcú mať trať v top stave. Ale napriek tomu nás prekvapilo, že voľné jazdenie nebude," uviedol Vlha.Ako však dodal člen tímu, svah si vyskúšali nedávno: "Boli sme tu pred týždňom, skúsili sme si pretekový svah. Trénovali sme obrák aj slalom. Potom sme sa presunuli do San Candida, čo je asi 40 minút cesty. Tam sme trénovali slalom a obrovský slalom. Potom sme sa v nedeľu presunuli do Kronplatzu."Vlhová sa v prebiehajúcej sezóne dostala v obrovskom slalome trikrát na pódium. V Sestriere a Kranjskej Gore skončila tretia, v Semmeringu obsadila druhé miesto. Na body si trúfa aj tentoraz: "V obráku sa cíti skvelo, má dobrý pocit, sme pripravení na zajtra aj pozajtra. Ak predvedie jazdy podľa toho ako sa cíti, tak to bude veľmi dobré," uzavrel Vlha.