Magyar Idők: Gruevski dostal azyl, utečenecký úrad to nepotvrdil

Na archívnej snímke bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 20. novembra (TASR) - Bývalý dlhoročný macedónsky premiér Nikola Gruevski, odsúdený vo svojej vlasti za korupciu, získal v Maďarsku štatút utečenca. Informoval o tom v utorok provládny denník Magyar Idők, ktorý však dodal, že túto správu Úrad pre utečenectvo a občianstvo (BÁH) nepotvrdil.Úrad sa pritom odvolal na platné právne normy, podľa ktorých takúto informáciu môže poskytnúť iba úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Gruevski minulý týždeň na Facebooku oznámil, že sa zdržiava v Maďarsku, kde žiada o politický azyl. Macedónske orgány na neho vydali zatykač, keďže nenastúpil do výkonu trestu v stanovenej lehote. Gruevski musel odovzdať svoj cestovný pas a nie je tak jasné, ako sa dostal do Maďarska.Nikolu Gruevského v máji tohto roku odsúdili v Macedónsku na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz, týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur v čase, keď pôsobil na čele vlády. Súd mu v októbri nariadil nástup do výkonu trestu do 8. novembra. Expremiérovu žiadosť o odklad nástupu do výkonu trestu v súvislosti s plnením poslaneckých povinností odvolací súd 9. novembra zamietol.Gruevski sa opakovane označil za nevinného nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)