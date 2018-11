Sme rodina: M. Lajčák by mal zvážiť svoje zotrvanie v politike

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák počas 129. schôdze vlády SR 20. novembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 20. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) by mal zvážiť svoje ďalšie zotrvanie v politike, nakoľko je spoluautor Globálneho paktu OSN o migrácii. Uviedlo to hnutie Sme rodina v reakcii na utorkové vyjadrenie ministra Lajčáka, ktorý pripustil, že je ochotný zvážiť demisiu, ak parlament odhlasuje, že sa Slovensko k paktu nepridá. Sme rodina má s paktom problém.Lajčák pred rokovaním vlády uviedol, že odkedy je vo funkcii ministra, presadzuje víziu Slovenska, ktoré je demokratické, európske a súčasťou riešení. "" priblížil.O zásadných výhradách k navrhovanému Globálnemu paktu OSN o migrácii sa má hovoriť na pôde parlamentu. Lajčák má v tejto súvislosti v stredu (21. 11.) vystúpiť v zahraničnom výbore Národnej rady (NR) SR.Slovenská národná strana (SNS) nechce, aby bol Globálny pakt OSN pre Slovensko záväzný. Do Národnej rady SR predložila uznesenie, v ktorom navrhuje, aby sa Slovensko k paktu o migrácii nepridalo. S prijatím paktu nesúhlasia ani opozičné Sme rodina a SaS.Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.