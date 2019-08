Mahdír: Osud zahraničných džihádistov je v rukách justičného systému

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 10. augusta (TASR) - Osud stoviek zahraničných džihádistov odsúdených v Iraku na trest smrti alebo doživotie závisí od tamojšieho justičného systému, a nie od vlády. V rozhovore pre tlačovú agentúru AFP to vo štvrtok povedal iracký premiér Ádil Abdal Mahdí.uviedol premiér.Je na kasačnom súde, aby preskúmal verdikty súvisiace s terorizmom, a buď ich potvrdil, upravil alebo zrušil, poznamenala AFP.Medzi cudzincami, ktorí momentálne čakajú v Iraku na popravu, je 11 francúzskych občanov. Traja Francúzi dostali doživotie po tom, ako ich usvedčili z príslušnosti k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Dosiaľ nebola vykonaná žiadna poprava; trest smrti jednej Nemky súd po odvolaní zmiernil na doživotie.Od začiatku roku 2018 odsúdili v Iraku za členstvo v IS viac než 500 cudzincov - mužov i žien. Vládne zdroje začiatkom apríla potvrdili, že Irak tiež ponúkol súdny proces so zahraničnými džihádistami zadržiavanými v susednej Sýrii výmenou za dva milióny dolárov za každý prípad, pričom túto čiastku má zaplatiť ich domovská krajina.Podľa Mahdího, ktorého v piatok citovala AFP, ježe množstvo z nich bude prevezených do Iraku, a to vzhľadom na neochotu viacerých štátov dovoliť im návrat domov. Irak sa takisto chystá repatriovať približne 31.000 vlastných občanov - prevažne manželiek a detí podozrivých džihádistov - z Kurdmi prevádzkovaných utečeneckých táborov na severovýchode Sýrie.