Pellegrini: Investujeme milióny do Slovenského domu v Novom Sade

Slovenský dom by mal byť podľa Pellegriniho výrazným projektom. Foto: TASR - Erik Máder Foto: TASR - Erik Máder

Báčsky Petrovec 10. augusta (TASR) – Vláda SR podporí výstavbu Slovenského domu v metropole srbskej Vojvodiny – v Novom Sade. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) to prisľúbil pri stretnutí s krajanmi v Srbsku počas svojej piatkovej návštevy v Báčskom Petrovci. Premiér sa tam zúčastnil na slávnostnom otvorení Slovenských národných slávností, ktoré organizujú tamojší Slováci.Slovenský dom by mal byť podľa Pellegriniho výrazným projektom. Odhaduje, že náklady naň sa môžu pohybovať medzi dvomi až tromi miliónmi eur. Prostriedky chce použiť zo sumy, na ktorej sa Srbsko a SR dohodli v rámci splatenia bývalého dlhu medzi Juhosláviou a Československom.uviedol Pellegrini.Zároveň naznačil, že pre krajanské komunity chce minimálne zdvojnásobiť ročný rozpočet dotácií pre ich projekty.potvrdil pre TASR.Rovnako si myslí, že by sa mal modernizovať celý grantový systém pre krajanské komunity, vie si predstaviť, že spolky Slovákov v zahraničí budú mať možnosť uchádzať sa o dotácie, určené subjektom na Slovensku.Počas príhovoru na piatkovom galavečere sa dotkol tiež problému exodu Slovákov z Vojvodiny za prácou na Slovensko, čo má zásadný vplyv na fungovanie krajanskej menšiny v Srbsku.povedal.dodal.Pellegrini sa v Báčskom Petrovci zúčastnil slávnostného otvorenia Slovenských národných slávností. Sviatok Slovákov z Vojvodiny si pripomína 100. výročie svojho vzniku. Organizátori osláv pripravili od piatku do nedele (11.8.) sériu kultúrno-spoločenských a športových podujatí, dokumentujúcich históriu, tradície i súčasné reálie Slovákov z Vojvodiny.