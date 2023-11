Mainz napokon ukončil spoluprácu s El Ghazim pre príspevky na sociálnych sieťach o vojne medzi Izraelom a Hamasom

Neľutuje svoje postoje

Ukončenie zmluvy

4.11.2023 (SITA.sk) - Nemecký futbalový klub 1. FSV Mainz 05 v piatok rozviazal kontrakt s holandským útočníkom či krídelníkom marockého pôvodu Anwarom El Ghazim.Dvadsaťosemročný hráč nebol súčasťou bundesligového A-tímu od 17. októbra za to, že na sociálnej sieti zdieľal príspevok na podporu Palestíny v boji proti Izraelu.Oznámenie Mainzu prišlo dva dni po tom, ako El Ghazi spochybnil verziu klubu, ktorý pôvodne hráča omilostil za propalestínske príspevky.Mainz oznámil, že zrušil suspendáciu El Ghaziho a že hráč „ľutuje zverejnenie príspevku, jeho negatívny vplyv a nespochybňuje právo Izraela na existenciu“.V ďalšom stredajšom príspevku na sociálnej sieti však El Ghazi naznačil, že klub vydal vyhlásenie bez jeho súhlasu. „Neľutujem ani nemám žiadne výčitky svedomia za svoje postoje. Nedištancujem sa od toho, čo som povedal,“ vyhlásil El Ghazi.V reakcii na vyhlásenie Mainzu, že jeho zmluva bola v piatok ukončená, El Ghazi napísal: „Strata môjho živobytia nie je ničím v porovnaní s peklom, ktoré sa rozpútalo na nevinných a zraniteľných v Pásme Gazy.“Anwar El Ghazi prišiel do Mainzu iba v druhej polovici septembra ako voľný hráč a za klub odohral zatiaľ iba tri stretnutia. Predtým pôsobil v holandskom tím PSV Eindhoven, skúsenosti zbieral aj v Anglicku v kluboch Aston Villa z Birminghamu a FC Everton z Liverpoolu.Podľa nemeckého pracovného práva má zamestnávateľ na ukončenie zmluvy iba štrnásť dní od okamihu, ako sa dozvedel o hrubom porušení predpisov zo strany zamestnanca. Ak by túto lehotu zmeškal, musel by kontrakt vyplatiť v jeho plnej výške.Odkedy palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu 7. októbra spustilo bezprecedentný útok na Izrael a následne izraelská armáda odpovedala rozsiahlymi tvrdými opatreniami voči Pásmu Gazy, viacero hráčov sa na sociálnych sieťach špecifickým spôsobom postavilo voči izraelsko-palestínskemu konfliktu, čo vyvolalo početné kontroverzie.Povzbudivé správy palestínskemu ľudu zdieľal na sociálnych sieťach aj iný futbalista z I. bundesligy. Maročan Noussair Mazraoui z Bayernu Mníchov na svojom instagramovom profile zverejnil správu o podpore a túžbe po „víťazstve Palestíny“.