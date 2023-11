Anglická FA vyšetruje, či Tonali stávkoval aj po príchode do Newcastlu

Anglická futbalová asociácia (FA) vyšetruje, či Sandro Tonali nelegálne stávkoval aj po prestupe do Newcastlu United. Talianska futbalová federácia (FIGC) udelila hráčovi za tento prečin desaťmesačný dištanc. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) neskôr potvrdila, že zákaz platí na celom svete.





Stredopoliar Tonali prišiel do Newcastlu v lete z AC Miláno za 64 miliónov eur. Dištanc dostal po tom, ako súhlasil s dohodou o vine a treste v súvislosti s nelegálnym stávkovaním počas pôsobenia na San Sire i v Brescii. Trest tiež zahŕňa osemmesačnú liečbu závislosti od hazardných hier a pokutu vo výške 20.000 eur. "Bol to obrovský šok, obrovské prekvapenie. Vyrovnávanie sa s tým bolo nové pre nás všetkých. Prišlo to z ničoho nič. Prvýkrát sa nám to dostalo do povedomia, keď sa objavilo potenciálne obvinenie na sociálnych sieťach," citovala Dana Ashwortha, športového riaditeľa Newcastlu, agentúra DPA.Tonali naďalej trénuje s tímom a jeho zákaz trvá do budúcoročného augusta. Tréner Eddie Howe uviedol, že 23-ročný futbalista absolvuje mnoho tréningov individuálne či v malej skupine. V Newcastli pôsobí aj slovenský brankár Martin Dúbravka.Do stávkového škandálu v talianskom futbale má byť zapletená viac ako desiatka hráčov Serie A. Ako prvých polícia začala vyšetrovať Tonaliho a Zaniola, ktorí v uplynulom asociačnom termíne museli pre kauzu opustiť kemp talianskej reprezentácie. Tá sa pripravovala na dva zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Malte (4:0) a Anglicku (1:3).