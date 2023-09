Majerský: Boli sme ekonomickým tigrom Európy a už sme len lenivou perzskou mačkou

Verejné obstarávanie a povoľovacie konania

Ekonomicky sme zaostali

Povolebná spolupráca

23.9.2023 (SITA.sk) - Konsolidácia verejných financií sa nesmie dotknúť sociálneho štandardu. V relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico . Považuje za potrebné zvyšovať životnú úroveň a pripomenul, že Slovensko v tomto smere postupne predbiehajú všetky krajiny.Smer má podľa svojho predsedu v pláne, bez ohľadu na to, či bude súčasťou vlády alebo opozície, pracovať na tom, aby maximálne množstvo prostriedkov z európskych fondov presunulo na VÚC a komunálne samosprávy.Fico spomenul i verejné obstarávanie a povoľovacie konania, ktoré označil za jednu z najväčších prekážok pri projektoch. Procesy podľa neho treba zjednodušiť.„Boli sme ekonomickým tigrom Európy a dnes sme už len nejakou lenivou perzskou mačkou" skonštatoval predseda Kresťanskodemokratického hnutia Súhlasí s tým, že sme ekonomicky zaostali. Majerský, ktorý je i predsedom Prešovského samosprávneho kraja , je toho názoru, že čo najviac prostriedkov z eurofondov by malo smerovať do regiónov.KDH je aj za zvýšenie niektorých daní. Majerský v tomto smere uviedol, že sú za bankový odvod. Ide o oblasť, v ktorej sa zhodujú so Smerom.Šéf kresťanských demokratov tiež pripomenul potrebu decentralizácie a presunu kompetencií na samosprávy. „Treba to posunúť na nižšiu úroveň, na nižšej úrovni ľudia vedia, čo potrebujú," povedal. Súhlasí s tým, že procesy verejného obstarávania trvajú dlho.Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zároveň vylučuje z prípadnej povolebnej spolupráce stranu Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) i extrémistov v podobe hnutia Republika kotlebovcov . Majerský dodal, že v poslednom čase si všíma i program hnutia Progresívne Slovensko , ktorý podľa neho vykazuje prvky extrémizmu.Predseda Smeru Robert Fico poznamenal, že mu pripadá zábavné, že čím je menšia strana, tým viac politických subjektov vylučuje z povolebnej spolupráce.„Zbytočne tu robíme silácke vyhlásenia rôzneho typu," povedal predseda Smeru. Podľa neho sú nálady v KDH úplne iné, hoci podľa svojich slov rozumie, prečo sa takto Majerský pred voľbami vyjadruje.