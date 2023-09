SNS bojuje proti progresívnemu liberalizmu, podľa Tarabu predstavuje zlo

23.9.2023 (SITA.sk) - Kandidát Slovenskej národnej strany (SNS) s číslom päť v septembrových parlamentných voľbách Tomáš Taraba j e toho názoru, že progresívny liberalizmus je zlo. Na niektorých billboardoch strany SNS figuruje vetaTen však značí zhovievavosť, zmierlivosť, toleranciu voči iným názorom či ideológiám a taktiež je to sústava politických či spoločenských názorov snažiacich sa presadiť slobodu a práva jednotlivca.Ako pre agentúru SITA Taraba uviedol, na liberalizme v politickom zmysle im neprekáža absolútne nič. Dodáva, že je to esencia demokracie. To, proti čomu SNS bojuje, nazýva progresívny liberalizmus.„Bojujeme proti progresívnemu liberalizmu, ktorý je postavený na potláčaní slobody prejavu. Boli to progresívni liberáli, ktorí presadili na Slovensku vypínanie alternatívnych médií, pretože im vadil iný názor. Sú to progresívni liberáli, ktorí chcú, napríklad, zabrániť najschopnejším ľuďom dostať sa do funkcií, lebo chcú zaviesť kvóty. To znamená, že menej kvalitní ľudia sa majú dostať do lepších funkcií len preto, že vyhlásia, že patria k nejakej inej minorite," vysvetlil Taraba. Dodáva, že proti demokracii nič nemajú, práve naopak ju podľa vlastných slov chránia.