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06. septembra 2026
Majerský: Gröhling nebude určovať, čo bude KDH robiť alebo nerobiť
My sme neboli vo vláde ani s Ficom, my sme nepovalili tri vlády ako SaS, ale záleží nám, na rozdiel od nich, na rozvoji Slovenska," doplnil predseda KDH. Predseda strany SaS
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6.9.2026 (SITA.sk) - My sme neboli vo vláde ani s Ficom, my sme nepovalili tri vlády ako SaS, ale záleží nám, na rozdiel od nich, na rozvoji Slovenska," doplnil predseda KDH.
Predseda strany SaS Branislav Gröhling nebude určovať, čo bude KDH robiť alebo nerobiť. Šéf kresťanských demokratov Milan Majerský to vyhlásil v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR v reakcii na kritiku lídra SAS, že sa KDH zúčastnilo na prezentácii dokumentu Vízia Slovenska do roku 2040 za prítomnosti premiéra Roberta Fica. KDH má podľa Majerského totiž vlastný rozum a vlastný program.
„My sme nepovalili tri vlády, my sme nesedeli s Robertom Ficom za jedným vládnym stolom ako Branislav Gröhling," povedal Majerský, Následne spresnil, že mal na mysli Máriu Kolíkovú. „My sme neboli vo vláde ani s Ficom, my sme nepovalili tri vlády ako SaS, ale záleží nám, na rozdiel od nich, na rozvoji Slovenska," doplnil predseda KDH.
Zdroj: SITA.sk - Majerský: Gröhling nebude určovať, čo bude KDH robiť alebo nerobiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda strany SaS Branislav Gröhling nebude určovať, čo bude KDH robiť alebo nerobiť. Šéf kresťanských demokratov Milan Majerský to vyhlásil v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR v reakcii na kritiku lídra SAS, že sa KDH zúčastnilo na prezentácii dokumentu Vízia Slovenska do roku 2040 za prítomnosti premiéra Roberta Fica. KDH má podľa Majerského totiž vlastný rozum a vlastný program.
„My sme nepovalili tri vlády, my sme nesedeli s Robertom Ficom za jedným vládnym stolom ako Branislav Gröhling," povedal Majerský, Následne spresnil, že mal na mysli Máriu Kolíkovú. „My sme neboli vo vláde ani s Ficom, my sme nepovalili tri vlády ako SaS, ale záleží nám, na rozdiel od nich, na rozvoji Slovenska," doplnil predseda KDH.
Zdroj: SITA.sk - Majerský: Gröhling nebude určovať, čo bude KDH robiť alebo nerobiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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