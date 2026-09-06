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06. septembra 2026

Šutaj Eštok pomenoval krajiny, ktoré sa snažia ovplyvňovať Slovensko. Majerský hovorí o ruskej hrozbe


Tagy: bezpečnostná situácia bezpečnostná situácia na Slovensku Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR O 5 minút 12 STVR Podpredseda KDH Vláda Roberta Fica Vojna na Ukrajine

Zatiaľ čo napríklad Nemecko otvorene pomenovalo ruskú hrozbu, Slovensko sa podľa šéfa KDH tvári, že sa ho to netýka. Slovensko je momentálne cieľom vplyvových operácii mnohých tajných služieb z ...



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6780e6de7ba03544281537 scaled 1 e1751963641829 676x529 6.9.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ čo napríklad Nemecko otvorene pomenovalo ruskú hrozbu, Slovensko sa podľa šéfa KDH tvári, že sa ho to netýka.


Slovensko je momentálne cieľom vplyvových operácii mnohých tajných služieb z celého geografického spektra. V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Tým, že Slovensko susedí s Ukrajinou, kde prebieha vojnový konflikt. Podľa ministra si tu preto svoje záujmy rieši každý vplyvný hráč.

„My sa netvárme ako naivní, že sú to iba Rusi. V žiadnom prípade. Množstvo spravodajských agentúr, sú to Rusi, sú to Ukrajinci, Číňania, Američania, Briti,” skonštatoval minister vnútra. Zároveň uviedol, že si uvedomuje, kto sú naši partneri. „Slovensko je pevnou súčasťou Severoatlantickej aliancie a Európskej únie,” zdôraznil Šutaj Eštok. Rusko však podľa neho bezprostrednú hrozbu pre Slovensko nepredstavuje. „Každý, kto niečo znamená, má záujem byť vplyvovo zameraný na krajinu, ktorá susedí s Ukrajinou,” doplnil minister.

Predseda KDH Milan Majerský si, naopak, myslí, že Rusko je veľkým nepriateľom nielen Ukrajiny, ale všetkých členských štátov Európskej únie. „Ja som prekvapený, že sa dôslednejšie nepostaví aj táto krajina a nezvolá bezpečnostnú radu štátu,” vyhlásil Majerský s tým, že Slovensko je vo vážnom ohrození. Zatiaľ čo napríklad Nemecko otvorene pomenovalo ruskú hrozbu, Slovensko sa podľa šéfa KDH tvári, že sa ho to netýka. „Čím bližšie je krajina k Rusku, pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. A Slovensko je blízko k Rusku,” dodal Majerský.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok pomenoval krajiny, ktoré sa snažia ovplyvňovať Slovensko. Majerský hovorí o ruskej hrozbe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezpečnostná situácia bezpečnostná situácia na Slovensku Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR O 5 minút 12 STVR Podpredseda KDH Vláda Roberta Fica Vojna na Ukrajine
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