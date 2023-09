Majerský má na krku trestné oznámenie, výrok o „LGBTI pliage“ pobúril verejnosť aj politikov

Pliagou je šírenie nenávisti

Ospravedlnenie nestačí

4.9.2023 (SITA.sk) - Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) podala na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie na predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Dôvodom je včerajšie vyjadrenie Majerského v diskusii televízie Markíza, že „korupcia a LGBTI sú pliagy, ktoré ničia krajinu". Ako IĽP informoval, jeho výrok vyvolal pobúrenie verejnosti a kritiku od viacerých politikov.“Šírenie nenávisti je pliaga. Politici, ktorí rozdeľujú spoločnosť, aby získali moc, sú pliaga. Nie je to ani rok od teroristického útoku, pri ktorom zahynuli dvaja LGBT ľudia a zdanlivo slušní politici hovoria veci, ktoré by mohol podpísať aj vrah zo Zámockej. Treba si to pamätať 30. septembra a voliť strany, ktoré sú demokratické a rešpektujú ľudské práva," vyhlásil riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher. Doplnil, že homofóbia je nedemokratická a to, na ktorej strane je KDH, je už jasné.Politici vyzývali Majerského k ospravedlneniu, no podľa koordinátorky Duhového Slovenska n.o. Zuzany Slamenej to nestačí.„Vyzývame Majerského, aby stiahol svoju kandidatúru v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Zároveň vyzývame ostatné kresťanské organizácie, aby sa od takýchto výrokov verejne dištancovali. LGBT ľudí a zástancov ľudských práv zasa prosím, aby nepodľahli takýmto útokom na naše emócie a identity, ktorých môže v predvolebnom období pribúdať, ale použili svoje rozhorčenie na motivovanie iných, aby išli voliť a volili uvážene," uzavrela Slamená.