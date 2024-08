Majerský požaduje seriózne výsledky vyšetrovania atentátu na Fica. Šutaj Eštok zdôraznil stovky procesných úkonov

18.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská verejnosť čaká na seriózne výsledky vyšetrovania májového atentátu na predsedu vlády Roberta Fica . V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to uviedol predseda opozičného KDH Milan Majerský . Ľudia podľa neho potrebujú istotu, že „je tu niekto, kto to má celé pod palcom a skontroluje, čo sa stalo".„Ľudia to čakajú. Nie len politici, ale aj bežní ľudia," zdôraznil Majerský. Pripomenul pri tom, že streľbu na amerického exprezidenta Donalda Trumpa vyšetrili za tri týždne.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) v tejto súvislosti pripomenul, že česká Bezpečnostná a informačná služba vyšetrovala teroristický útok, ktorý sa odohral v Českej republike (útok na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, pozn. SITA) rok.„My vyšetrujeme tri mesiace. Vyšetrujú nezávislí vyšetrovatelia a generálna prokuratúra vykonáva dozor," uviedol minister. Zároveň povedal, že vo veci sa vykonali stovky procesných úkonov.„Dožiadania v zahraničí, výsluchy svedkov. Viac ako 100 svedkov bolo vypočutých," zdôraznil Šutaj Eštok.Motív útoku na Fica je pritom podľa ministra vnútra jasný. „Motív bol politický. Je to dnes vyšetrované ako trestný čin terorizmu," doplnil Šutaj Eštok.