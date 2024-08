Čelí Slovensko bezprostrednej teroristickej hrozbe? Šutaj Eštok prehovoril o aktuálnych bezpečnostných opatreniach

18.8.2024 (SITA.sk) - Slovenska sa momentálne napriek zlej bezpečnostnej situácii vo svete netýka bezprostredná teroristická hrozba. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Ako ďalej uviedol, rezort vnútra v rámci prevencie teroristických hrozieb spolupracuje napríklad so Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom.„Práve preto sme aj urobili pred troma týždňami ďalšiu bezpečnostnú akciu na ukrajinskej hranici," uviedol minister s tým, že nelegálna migrácia je možným iniciátorom vzniku teroristického útoku.Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského je v prípade nelegálnej migrácie potrebné intenzívne komunikovať s Európskou úniou „Vieme, že cez Frontex je tam vyčlenená takmer jedna miliarda eur na zabezpečenie vonkajšej hranice únie. Tam to musí byť posilnené," skonštatoval Majerský.