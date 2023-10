Majerský vylúčil Smer z povolebnej spolupráce. Stojíme si za tým, tvrdí predseda KDH

1.10.2023 (SITA.sk) - Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský vylúčil z povolebnej spolupráce víťaza predčasných parlamentných volieb Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) „Stojíme si za tým. Blahoželám Smeru-SD k víťazstvu. To, čo teraz hovorím, poviem aj predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi, ak budeme pozvaní k rokovaciemu stolu," uviedol Majerský v diskusnej relácii O 5 minút 12 verejnoprávnej televízie RTVS.Majerský dodal, že KDH v minulosti vládlo už aj s liberálnymi či ľavicovými stranami.„Boli to vlády, ktoré dostali Slovensko na trajektóriu vysokého ekonomického rastu, boli sme európskym ekonomickým tigrom a myslím si, že súčasné obdobie by mohlo toto nastavenie opäť naštartovať, aby Slovensko malo silný ekonomický rast," povedal.