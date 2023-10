Mesežnikov našiel jedno pozitívum volieb a vysvetlil, kto Republike na poslednú chvíľu „ukradol“ voličov

Najpravdepodobnejšia koalícia

1.10.2023 (SITA.sk) - Päťpercentný rozdiel medzi prvým Smerom a druhým Progresívnym Slovenskom je prekvapujúci a jeho dôvodom je zrejme to, že Smer získal na poslednú chvíľu voličov Republiky . Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov „Voliči sa tak rozhodli najmä z praktických dôvodov, pretože nemali istotu, že Republika sa dostane do parlamentu, keďže v posledných prieskumoch klesala,“ poukázal.Ako najviac pravdepodobná sa podľa neho rysuje koalícia Smeru, Hlasu SNS , čomu napomohol aj fakt, že Republika sa nedostala do parlamentu.„Zatiaľ čo SNS je pre Petra Pellegriniho viac-menej akceptovateľný subjekt, tak do koalície so Smerom a Republikou by, podľa mňa, nešiel,“ zhodnotil politológ. Ak by sa líder Hlasu Peter Pellegrini rozhodol ísť do koalície s pravicou, podľa Mesežnikova by hrozilo, že Smer mu „rozoberie“ poslanecký klub.„Myslím, že v Hlase je väčšina za koalíciu so Smerom a keby sa Pellegrini pokúšal o iné riešenie, možno by sa Robert Fico ani nemusel tak veľmi usilovať a stačilo by vyslať signál, že ich očakáva v Smere a prešli by k nemu,“ domnieva sa Mesežnikov.Ako pozitívum týchto volieb politológ označil to, že Slovensko nebude mať parlamente po ôsmich rokoch fašistickú silu, ktorá ovplyvňuje názory ľudí a verejný diskurz. „Dostala sa tam však SNS, ktorá možno nemá taký radikálny extrémistický profil, ale má na svojej kandidátke rôznych ľudí a je to tiež radikálna strana,“ zhodnotil.Najväčšie fiasko vo voľbách utrpelo hnutie Borisa Kollára Sme rodina . Podľa Mesežnikova však nie je prekvapením to, že hnutie vypadlo z parlamentu, keďže v posledných týždňoch prieskumy ukazovali neustály pokles preferencií, no prekvapujúce je, aký veľmi nízky výsledok dosiahlo.Skončilo s 2,21 percentami a nemá nárok ani na kompenzáciu volebných nákladov. „Borisovi Kollárovi nakoniec uškodilo to, čo bolo súčasťou jeho imidžu – jeho vzťahy so ženami. Kauzy s jeho bývalými partnerkami ho diskvalifikovali,“ komentoval politológ.