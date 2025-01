Majerský zhodnotil rok 2024, poznačil ho boj za spravodlivosť a demokraciu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.1.2025 (SITA.sk) - Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) hodnotí rok 2024 ako rok boja za spravodlivosť a demokraciu. Pripomenul, že opozícia bojovala proti novele Trestného zákona , ktorú predložila vládna koalícia. „Bolo to pošliapanie spravodlivosti a dobra v tejto krajine a pokladám to za niečo, čo je naozaj priblížením sa k mečiarovským časom,“ povedal Milan Majerský pre agentúru SITA.Už rok 2024 podľa neho naznačil krízu vládnej koalície najmä pri hlasovaniach v parlamente v závere roka. Majerský je presvedčený, že v roku 2025 sa vládna kríza ešte viac prehĺbi.„Uvidíme, či táto vláda vôbec vydrží do ďalších mesiacov a či nebudú opakované voľby koncom roka 2025 práve kvôli tomu, že nebude schopná vládnuť,“ skonštatoval.