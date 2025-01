Rozbíjať a ničiť vie každý, podľa Pellegriniho by bol mier na Ukrajine tou najkrajšou oslavou výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Limity Slovenska vo svetovej politike

Politika nesmie rozdeľovať rodiny

Prezident vyzval na spájanie

Spomenul konsolidáciu i atentát

1.1.2025 (SITA.sk) - Nastolenie mieru na Ukrajine by bolo tou najkrajšou oslavou 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. V novoročnom príhovore to skonštatoval prezident Peter Pellegrini. Ako ďalej povedal, ak Slovensko môže k nastoleniu mieru reálne pomôcť, sme povinní tak čím skôr urobiť.„Veľmi, veľmi si želám, aby mier vládol nielen na Slovensku, ale aby sa konečne skončilo zabíjanie na Ukrajine, v pásme Gazy a vo všetkých častiach sveta sužovaných vojnami a krvavými konfliktmi. Pretože v týchto vojnách a konfliktoch ide síce navonok o deklarované hodnoty, ale ich skutočným výsledkom je, že každý jeden deň zomierajú nevinní ľudia a neskutočne trpia ženy a deti. A toto utrpenie v 21. storočí je strašnou hanbou celej našej civilizácie,“ povedal prezident.Občania podľa prezidenta na druhej strane úplne oprávnene očakávajú, že sa vláda bude venovať predovšetkým ich skutočným problémom a robiť konkrétne kroky k zlepšovaniu ich každodenného života.„Ľudia cítia, že možnosti Slovenska vo svetovej politike majú svoje limity. A nikdy nesmú mať pocit, že popri riešení medzinárodných tém na nich vláde akosi neostal čas a energia,“ uviedol Pellegrini s tým, že je úplne legitímne hľadať zahraničnú spoluprácu aj mimo našich základných, trvalých a nemenných zväzkov v Európskej únii „Táto spolupráca by však mala prinášať konkrétne a hmatateľné výsledky pre Slovensko a jej obyvateľov. A nesmie sa odrážať v zhoršenej kvalite našich európskych a transatlantických vzťahov, ktoré sú pre Slovensko kľúčové a ku ktorým sa vlani prihlásili svojím podpisom všetci traja najvyšší ústavní činitelia SR,“ uviedol Pellegrini.Prezident zároveň zdôraznil potrebu pokoja, zmierenia a porozumenia v slovenskej spoločnosti.„Nepozerajme sa na druhých zhora z akéhokoľvek dôvodu: pretože sú iní ako my, pretože vyrástli v inom prostredí, pretože sú inej rasy, vierovyznania či sexuálnej orientácie. Ale prosím, už vôbec sa nepozerajme na druhých zhora pre ich politické názory a iný pohľad na svet. Pretože vidieť svet svojimi očami je základné právo každého jedného človeka,“ zdôraznila hlava štátu s tým, že nikdy nevieme, z akých častí má ten druhý svoj svet vyskladaný.„Nepoznáme jeho osud, nevidíme do jeho hlavy ani do jeho mobilu, z akých úlomkov poznania skladá svoje životné presvedčenie. Podporujme preto zdravú a živú diskusiu, ale nedovoľme v nej spochybňovať základné fakty a pravdu,“ zdôraznil Pellegrini.Podľa prezidenta nesmieme dovoliť, aby politika rozdeľovala rodiny, priateľov či kolegov. „Nehľaďme na politikov ako fanúšikovia, ktorí tých svojich bezbreho obdivujú a tých druhých z celého srdca nenávidia. Lebo táto nenávisť je nesmierne nákazlivá a veľmi rýchlo sa prenesie z politikov aj na ich voličov. A potom tu už máme doslova epidémiu vzájomnej nenávisti, ktorá je skazou každého národa a každého spoločenstva, pretože ho zožiera zvnútra ako ťažká choroba,“ vyhlásil prezident.Hlava štátu poukázala aj na potrebu vnútroštátnej stability. Rozbíjať a ničiť vie totiž podľa Pelegriniho každý.„Ale dokázať sa spojiť pre dobrú vec, vytvoriť niečo konkrétne pre ľudí a pohnúť celú krajinu dopredu je oveľa ťažšie. Preto verím, že sa v tomto roku nikto nebude tešiť z toho, že sa niečo podarilo zbúrať, niekomu ublížiť alebo niekoho zničiť. Ale, že sa budeme tešiť z toho, že sa nám podarilo spojiť, niečo spoločne vybudovať a posunúť našu vlasť k lepšej budúcnosti,“ skonštatoval prezident.Preto nie kvôli prospechu politických strán, ale kvôli prospechu všetkých ľudí na Slovensku prezident dúfa, že politické strany dokážu zabezpečiť stabilitu a nebudú pracovať spôsobmi, ktoré škodia celej krajine.Prezident Pellegrini doplnil, že rozumie, že činnosť vlády bola v minulom roku poznačená prijímaním nevyhnutných opatrení na konsolidáciu verejných financií „A určite bola poznačená aj tou najhoršou udalosťou vlaňajšieho roka, ktorou bol atentát na predsedu vlády. Ale niet žiadneho dôvodu, aby svoj druhý rok pri moci vláda naplno nevyužila pre prijatie zásadných a dlhodobých opatrení. Vláda má stále jedinečnú príležitosť zmeniť neblahý spôsob spravovania vecí verejných, ktoré zatiaľ riadime systémom od volieb do volieb. A mala by dať svojimi odvážnymi rozhodnutiami v mnohých oblastiach základ dlhodobej prosperite našej vlasti a jej silnej konkurencieschopnosti v európskom i svetovom meradle,“ dodal Pellegrini.