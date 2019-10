Majetní Briti v čoraz väčšej miere presúvajú peniaze do Švajčiarska

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 6. októbra (TASR) - Švajčiarske súkromné banky zaznamenali výrazný vzostup počtu britských klientov, ktorí presúvajú svoje peniaze do zahraničia, aby sa vyhli chaosu súvisiacemu s odchodom Británie z Európskej únie.povedala pre agentúru Reuters osoba z oblasti správy majetku nemenovanej veľkej medzinárodnej banky vo Švajčiarsku.Švajčiarske banky nezverejňujú podrobnosti o svojich klientoch, no podľa zdrojov si väčšinu účtov otvorili majetní britskí klienti, ktorí si chceli časť aktív presunúť do bezpečného Švajčiarska. Nemenovaný zdroj uviedol, že tento trend sa v posledných týždňoch vystupňoval.Podľa ďalšieho zdroja si chcú bohatí Briti ochrániť majetok pred možnosťou, že čoskoro sa dostane k moci labouristická vláda pod vedením Jeremyho Corbyna, ktorá podporuje zvyšovanie daní.povedal jeden zo zdrojov.Britská libra od referenda o vystúpení z EÚ v júni 2016 oslabila voči doláru aj euru o 17 % až 18 %. Len niekoľko týždňov pred termínom 31. októbra, keď má Británia opustiť EÚ, nie sú podmienky odchodu a prípadné dôsledky na ekonomiku stále jasné.Švajčiarske banky patria medzi najväčších správcov majetku a mnohí klienti ich uprednostňujú aj pre ekonomickú a politickú stabilitu Švajčiarska. Švajčiarsky frank je najpopulárnejší ako bezpečná investícia v časoch neistoty.Štatistiky Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) ukazujú, že Briti mali na konci marca na švajčiarskych účtoch takmer 19 miliárd USD (17,31 miliardy eur). To však stále nedosahuje sumu zhruba 30 miliárd USD z čias, keď vrcholila finančná kríza.Ďalšou atraktívnou lokalitou pre bohatých Britov je Luxembursko, pričom tam do konca marca zaparkovali viac než 14 miliárd USD. A tento trend v posledných troch rokoch rastie.(1 EUR = 1,0979 USD)