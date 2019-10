Padlých hrdinov na Dukle si uctila aj prezidentka Z. Čaputová

Oslavy Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle 6. októbra 2019. Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas príhovoru. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vyšný Komárnik 6. októbra (TASR) – Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa Slovenská republika už nikdy nemohla stať ľahkou obeťou veľmocenského nátlaku, ozbrojeného násilia a nepriateľskej vojenskej mašinérie. Povedala to prezidentka SR Zuzana Čaputová počas nedeľňajšieho pietneho aktu kladenia vencov pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle. Spomienková slávnosť sa konala pri príležitosti 75. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie.Podľa jej slov Ozbrojené sily (OS) SR musia byť budované a pripravované tak, aby v kritickej chvíli splnili svoju úlohu, ktorou je brániť vlasť. Ako uviedla, politická reprezentácia štátu už nikdy nesmie dopustiť, aby SR nemala v rozhodujúcej chvíli silných a lojálnych spojencov.povedala vo svojom prejave.Pripomenula, že 6. október bol donedávna Dňom obetí Dukly, no v súčasnosti ide o Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie.povedala. Účastníkov Karpatsko-duklianskej operácie prezidentka vyzdvihla aj ako príkladKarpatsko-duklianska operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily Slovenského národného povstania so sovietskymi vojskami, trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.