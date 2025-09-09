Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova    Regióny

09. septembra 2025

Majiteľ Penzáku v Novom Smokovci chce rekonštruovať, prekážkou sú nevysporiadané pozemky


Najväčšou prekážkou rekonštrukcie niekdajšieho liečebného domu Palace Sanatórium Dr. Szontagha, ktorý je medzi domácimi známy ako „Penzák”, predstavuje vysporiadanie pozemkov pod budovou. Tie sú majetkom ...



Zdieľať
9.9.2025 (SITA.sk) - Najväčšou prekážkou rekonštrukcie niekdajšieho liečebného domu Palace Sanatórium Dr. Szontagha, ktorý je medzi domácimi známy ako „Penzák”, predstavuje vysporiadanie pozemkov pod budovou. Tie sú majetkom štátu. Informuje o tom občianske združenie (OZ) Žijem v Tatrách odvolajúc sa na majiteľa, ktorý sa podľa neho v súčasnosti nedokáže pohnúť v povoľovacích procesoch, pozemky sa mu od roku 2017 zatiaľ nepodarilo vysporiadať.


Súčasný majiteľ, ktorým je spoločnosť Royal Palace so sídlom v Giraltovciach, sa rozhodol oprášiť zašlú slávu budovy a zámer obnoviť liečebnú funkciu deklaroval podľa združenia už pri jeho kúpe v roku 2017. V roku 2021 predstavil verejnosti svoje plány obnovy objektu.

„Za návrhom prestavby stojí architektonické štúdio GFI a podľa zámeru má byť k dispozícii 112 izieb. Kúpeľný objekt by vytvoril pracovné miesta pre 88 ľudí,“ uviedlo OZ. Pri príležitosti stého výročia budovy umožnil majiteľ verejnosti počas uplynulého víkendu vstúpiť do vstupných a reprezentačných priestorov budovy.

„Keďže ubehlo už trinásť rokov od ukončenia prevádzky, táto možnosť vzbudila veľký záujem zo strany verejnosti. Občianske združenie pripravilo výstavu o histórii budovy a nabádalo návštevníkov, aby prispeli aj svojimi spomienkami. Majiteľ zase verejnosti predstavil svoje plány s budovou formou projekcie vizualizácie, aj možnosťou nahliadnuť do architektonickej štúdie,“ opísala za OZ Jana Bobulová.


Za vybudovaním liečebného domu stál Mikuláš Szontagh mladší (1882-1963), syn zakladateľa Nového Smokovca. Výstavba sanatória podľa koncepcie nových alpských klimatických ozdravovní sa začala 1. marca 1917. Autorom eklektického projektu s prvkami secesie bol skúsený bratislavský architekt Milan Michal Harminc, ktorý neskôr navrhol aj Hotel Cartlon v Bratislave. Liečebný dom do užívania uviedli 28. júna 1925. V päťposchodovej budove so 160 izbami bolo 220 postelí.

„V najlepších časoch sa v Penzáku ročne liečilo aj viac ako tri a pol tisíc pacientov. Po Nežnej revolúcii začal počet pacientov výrazne klesať a v októbri 2012 bola jeho prevádzka pod vedením spoločnosti Tatrasan oficiálne ukončená,“ doplnilo občianske združenie.
 



Zdroj: SITA.sk - Majiteľ Penzáku v Novom Smokovci chce rekonštruovať, prekážkou sú nevysporiadané pozemky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sanatórium
