|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 10.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oleg
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. septembra 2025
Francúzsky prezident vymenoval za nového premiéra ministra obrany
Tagy: Francúzska vláda Nový premiér
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vymenoval ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra. Má nahradiť
Zdieľať
9.9.2025 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vymenoval ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra. Má nahradiť Francoisa Bayroua a riešiť prehlbujúcu sa politickú krízu.
Macron Lecornuovi povedal, aby „konzultoval s politickými silami zastúpenými v parlamente s cieľom prijať rozpočet a zabezpečiť dohody pre nevyhnutné rozhodnutia v nasledujúcich mesiacoch,“ oznámil Elyzejský palác.
Bayrou, ktorý vo funkcii prežil len deväť mesiacov, predložil Macronovi v utorok svoju rezignáciu po tom, čo francúzsky parlament vláde nevyslovil dôveru.
Sébastien Lecornu pôsobil viac ako tri roky ako minister obrany a je považovaný za hlboko lojálneho aj keď diskrétneho spojenca prezidenta Emmanuela Macrona.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky prezident vymenoval za nového premiéra ministra obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
Macron Lecornuovi povedal, aby „konzultoval s politickými silami zastúpenými v parlamente s cieľom prijať rozpočet a zabezpečiť dohody pre nevyhnutné rozhodnutia v nasledujúcich mesiacoch,“ oznámil Elyzejský palác.
Bayrou, ktorý vo funkcii prežil len deväť mesiacov, predložil Macronovi v utorok svoju rezignáciu po tom, čo francúzsky parlament vláde nevyslovil dôveru.
Sébastien Lecornu pôsobil viac ako tri roky ako minister obrany a je považovaný za hlboko lojálneho aj keď diskrétneho spojenca prezidenta Emmanuela Macrona.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky prezident vymenoval za nového premiéra ministra obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Francúzska vláda Nový premiér
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Majiteľ Penzáku v Novom Smokovci chce rekonštruovať, prekážkou sú nevysporiadané pozemky
Majiteľ Penzáku v Novom Smokovci chce rekonštruovať, prekážkou sú nevysporiadané pozemky
<< predchádzajúci článok
Nepálsky premiér odstúpil, demonštranti podpálili parlament
Nepálsky premiér odstúpil, demonštranti podpálili parlament