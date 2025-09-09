Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

09. septembra 2025

Francúzsky prezident vymenoval za nového premiéra ministra obrany


Tagy: Francúzska vláda Nový premiér

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vymenoval ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra. Má nahradiť



singapore_security_forum_06365 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vymenoval ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra. Má nahradiť Francoisa Bayroua a riešiť prehlbujúcu sa politickú krízu.


Macron Lecornuovi povedal, aby „konzultoval s politickými silami zastúpenými v parlamente s cieľom prijať rozpočet a zabezpečiť dohody pre nevyhnutné rozhodnutia v nasledujúcich mesiacoch,“ oznámil Elyzejský palác.

Bayrou, ktorý vo funkcii prežil len deväť mesiacov, predložil Macronovi v utorok svoju rezignáciu po tom, čo francúzsky parlament vláde nevyslovil dôveru.

Sébastien Lecornu pôsobil viac ako tri roky ako minister obrany a je považovaný za hlboko lojálneho aj keď diskrétneho spojenca prezidenta Emmanuela Macrona.


Zdroj: SITA.sk - Francúzsky prezident vymenoval za nového premiéra ministra obrany © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda Nový premiér
