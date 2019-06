Majitelia FC Liverpool chcú predĺžiť zmluvu s Kloppom

Na archívnej snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 3. júna (TASR) - Majitelia FC Liverpool majú po triumfe v Lige majstrov eminentný záujem o udržanie Jürgena Kloppa na lavičke anglického futbalového klubu. Vedenie "The Reds" už pre nemeckého kormidelníka údajne pripravuje nový kontrakt, informoval klubový web.Ten súčasný má platnosť do júna 2022, no majitelia Liverpoolu si chcú služby Kloppa zaistiť na ešte dlhší čas. Päťdesiatjedenročný rodák zo Stuttgartu pôsobí na Anfielde od roku 2015, predtým viedol Borussiu Dortmund (2008-2015) a Mainz 05 (2001-2008).