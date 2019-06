Roman a Petráš predĺžili zmluvy s HKM Zvolen

Na archívnej snímke vľavo Michal Roman. Foto: TASR Foto: TASR

Zvolen 3. júna (TASR) - Tipsportligový klub HKM Zvolen aj naďalej počíta so službami 21-ročného obrancu Michala Romana a 24-ročného útočníka Samuela Petráša. Obaja hokejisti podpísali zmluvy pre sezónu 2019/20. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.Roman prišiel do Zvolena pred sezónou 2018/2019. Za "bryndziarov" odohral 41 zápasov, v ktorých viackrát alternoval na pozícii útočníka.poznamenal Michal Roman.Súčasťou tímu bude naďalej aj Samuel Petráš.uviedol. Odchovanec Slovana Bratislava prišiel do Zvolena počas sezóny 2016/2017. V ďalšom ročníku zamieril do ruského Krasnojarsku, po návrate sa opäť upísal Zvolenu. V jeho drese odohral v sezóne 2018/19 celkovo 69 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 8 gólov, 5 asistencií a 116 trestných minút.