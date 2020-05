Majitelia fitnescentier dopravu na D1 len spomalili, Matovič ich pozýva na stretnutie a kritizuje Kotleby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Igor Matovič ( OĽaNO ) pozval majiteľov fitnescentier na pondelňajšie stretnutie na Úrade vlády SR. Informoval o tom vo svojom profile na sociálnej sieti. Majitelia fitnescentier totiž ohlásili na pondelok plán zablokovať diaľnicu do Bratislavy, smerom k Triblavine, kde chceli odstaviť celú dopravu.Z pôvodného plánu napokon, aj po premiérových výzvach, upustili a dopravu „len“ spomalili. Cieľom ich demonštrácie bol zámer povoliť v rámci uvoľňovania opatrení súvisiacich so šírením ochorenia Covid-19 aj otvorenie fitnescentier.„Som veľmi rád, že si organizátori blokovania diaľnice dali povedať, rozhodli sa pôvodný plán nakoniec neuskutočniť a svoj protest zrealizovali len spomalenou jazdou. Z miesta zrazu na Zelenči mám informácie, že jediní, ktorí vytrvalo huckali na pôvodný plán zablokovania diaľnice na šesť hodín, boli prítomné Kotleby (členovia Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko, pozn. SITA). Úprimne ďakujem za to, že majitelia fitiek odmietli politizáciu čisto hygienickej otázky, a preto, ak majú záujem, pozývam dnes (v pondelok, pozn. red.) na stretnutie na Úrad vlády SR,“ priblížil Matovič.