Súdna rada si podpredsedu nezvolila, Kliment vyzval Praženkovú k odchodu z funkcie

25.5.2020 - Súdna rada SR na pondelkovom zasadnutí nezvolila svojho chýbajúceho podpredsedu. Členovia totiž písomne a následne ani ústne nenavrhli žiadnych kandidátov. Post podpredsedu rady zastával do apríla Pavol Pilek, funkcie sa sám vzdal, no členom rady ostal.Člen súdnej rady nominovaný vládou, Juraj Kliment, zároveň vyzval predsedníčku rady Lenku Praženkovú, aby zvážila zotrvanie vo funkcii, inak podľa neho môžu členovia rady iniciovať jej odvolanie.Poukázal pritom na výrok samotnej Praženkovej, podľa ktorého po ukončení výmeny členov súdnej rady zváži svoje zotrvanie.Podľa Klimenta má v súčasnosti súdna rada všetkých 18 členov, keďže svojich nominantov do rady poslali vláda aj parlament, spomínaná situácia nastala.Praženková mu odpovedala, že jej cieľom je iniciovať diskusiu o jej pôsobení na čele rady. „Vzhľadom na výsledok zvážim svoje pôsobenie,“ dodala.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v súvislosti s Praženkovou minulý týždeň uviedla, že jej chce nechať priestor na to, aby sama zhodnotila svoje pôsobenie vo funkcii.„Ja som sa stretla s pani predsedníčkou súdnej rady teraz v posledných dňoch. Dnes je súdna rada kompletná a ja chcem nechať priestor pani predsedníčke, aby to v prvom rade vyhodnotila ona sama,“ povedala Kolíková.Praženková podľa Kolíkovej určite vníma situáciu, ktorá v súdnej rade nastala zmenou jej zloženia. „Chcem jej ten priestor nechať,“ doplnila Kolíková. Praženková bola za šéfku Súdnej rady SR jej členmi zvolená v roku 2017.