Majitelia obnovených historických skvostov, neváhajte, uzávierka prihlášok do súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix je už 15. 1. 2022!

Zdroj: Rastislav Šenkirik



16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Zamurované, zaasfaltované či zamaľované. To, čo často nezničili rôzne živly, zavŕšili necitlivé ľudské ruky a stroje. Aj také sú dejiny niektorých slovenských národných kultúrnych pamiatok. Veľa z nich však v uplynulých rokoch začalo písať a dopĺňať podstatne optimistickejšie kapitoly svojej histórie, a to najmä vďaka odhodlaniu nových majiteľov, neúnavnému úsiliu dobrovoľníkov, ktorí ich postupne dokázali povzniesť z trosiek ruín, bahna či smoly. Presne takéto príbehy sa skrývajú za súťažou, ktorá. Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP spolu s partnermi súťaže SPP a RTVS vyhlásili ďalší, v poradí už 15. ročník súťaže, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.. Presne dovtedy je totiž možné podať prihlášku do súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Všetky informácie o súťaži, podmienkach prihlášok a zložení odbornej poroty vrátane dôležitých kontaktov sú dostupné na webovej stránke www.kpr-fenix.sk Národné kultúrne pamiatky, ktorých proces obnovy/reštaurovania bol ukončený v rokoch 2020 a 2021, môžu zabojovať o tri ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix, a to za komplexnú obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti a na základe návrhu poroty môže byť udelená aj špeciálna cena za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky. Laureáti 15. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix priamo z rúk ministerky kultúry SR, plastiku bájneho vtáka Fénixa, ktorej autorom je akademický sochár Stanislav Mikuš, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP vo výške 10 000 eur.Aj v tomto ročníku súťaže bude vyhlásené online hlasovanie verejnosti za najkrajšiu obnovenú pamiatku. Pamiatka, ktorej verejnosť prisúdi najviac hlasov, získa cenu "Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP".SPP spoločne s Nadáciou SPP dlhodobo podporuje obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku. V uplynulých rokoch prispeli k záchrane viac než 260 pamiatok sumou prevyšujúcou 16 miliónov eur. Viac informácií o kultúrnych pamiatkach, ktoré v minulosti povstali z popola zásluhou nových majiteľov a zaslúžia si ocenenie verejnosti, je dostupných na stránke http://pamiatkaroka.spp.sk/ Informačný servis