Vo VÚB banke rozvoniava najväčšia stena zo včelieho vosku na Slovensku

16.12.2021 (Webnoviny.sk) -"Naším cieľom je týmto umeleckým dielom upozorniť na dôležitosť zodpovedného správania sa k našej planéte. Pre VÚB banku je to prirodzené spojenie dvoch tém, ktorým sa aktívne venuje - podpora umenia a ochrana životného prostredia. V podstate nám táto jedinečná inštalácia symbolicky pripomína naše smerovanie do budúcna", povedala Martina Hrivnáková, riaditeľka odboru korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB banky.Autorom diela je Mgr. Art. Jaroslav Kyša, vedúci katedry intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Dielo pomenoval názvom Reverse sun a jeho zámerom je poukázať na krehkú rovnováhu, v ktorej je náš svet, a ktorú tvoria aj tak kontrastné entity ako obrovské žeravé slnko a malá včela.Monumentálna inštalácia Reverse sun má výšku 3 metre a dĺžku 13 metrov. Dielo bolo vytvorené z použitých včelích plastov, ktoré autor získal od skupiny Včelári z celého Slovenska, čo v podstate odráža celoslovenskú relevantnosť odkazu. Okrem nich sa na dielo použilo 50 kilo včelieho vosku. "Je veľmi náročne pracovať s týmto typom materiálov, pretože ide o biologický materiál, ktorý stále pracuje. Musí sa napríklad dostatočne vysušiť a očistiť, aby sa dal spracovávať ako umelecký materiál. Popritom je dôležité udržať správnu teplotu a mnohé ďalšie veci. Ide totiž o tzv. "site specific" dielo, ktoré má svojou vôňou, farbou a svetlom divákom vnuknúť zamyslenie, že všetko má svoje miesto na tomto svete. Od včiel, cez nás až po slnko", opísal autor diela Jaroslav Kyša. Realizácia celého diela, vrátane domýšľania projektu, skúšok, prípravy modelov a samotnej realizácie vo vestibule, trvala približne pol roka.Súčasťou tohto projektu je aj unikátna včelia typografia, ktorú vytvoril art director TRIAD-u – Peter Baslík odlievaním písmen priamo z včelieho vosku a ich následným roztápaním. Táto netradičná remeselná technika tiež odráža spojenie včiel a slnka, vychádzajúc z podstaty zo samotného diela.Inštalácia Reverse sun je v priestoroch VÚB banky na Mlynských nivách od novembra tohto roka a pozrieť si ju bude môcť každý kto by mal záujem, keď to pandemická situácia dovolí.Informačný servis