Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viliam
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

28. mája 2026

Majster sveta, držiteľ kompletnej zbierky medailí z MS a kapitán Slovana Bratislava. Na večnosť odišla hokejová legenda


Tagy: Kariéra Úmrtie Úspechy

V roku 2004 Milana Kužeľu uviedli do Siene slávy slovenského hokeja. Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o úmrtí 80-ročnej legendy tímu Milana ...



Zdieľať
28.5.2026 (SITA.sk) - V roku 2004 Milana Kužeľu uviedli do Siene slávy slovenského hokeja.


Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o úmrtí 80-ročnej legendy tímu Milana Kužeľu.

Ide o jednu z najväčších osobností viac ako storočnej histórie "belasých". Celku to potvrdil blízky člen rodiny.

Kužela ako kapitán doviedol Slovan Bratislava k historickému prvému federálnemu titulu pre slovenský klub v roku 1979. V najvyššej súťaži odohral 532 zápasov a dal v nich ako obranca 62 gólov.

V reprezentácii Československa nastúpil na 86 zápasov a je držiteľom kompletnej zbierky medailí z MS (1-2-1), vrátane titulu majstra sveta z roku 1972. V roku 2004 ho uviedli do Siene slávy slovenského hokeja.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"HC SLOVAN Bratislava vyjadruje rodine, priateľov a známym úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke!" doplnil klub na sociálnej sieti.




Zdroj: SITA.sk - Majster sveta, držiteľ kompletnej zbierky medailí z MS a kapitán Slovana Bratislava. Na večnosť odišla hokejová legenda © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Úmrtie Úspechy
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Šancu ukázať sa v austrálskom tíme na MS 2026 dostanú aj dvaja mladíci, utečenci z Afriky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 