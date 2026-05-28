Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Majster sveta, držiteľ kompletnej zbierky medailí z MS a kapitán Slovana Bratislava. Na večnosť odišla hokejová legenda
V roku 2004 Milana Kužeľu uviedli do Siene slávy slovenského hokeja. Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o úmrtí 80-ročnej legendy tímu Milana ...
28.5.2026 (SITA.sk) - V roku 2004 Milana Kužeľu uviedli do Siene slávy slovenského hokeja.
Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o úmrtí 80-ročnej legendy tímu Milana Kužeľu.
Ide o jednu z najväčších osobností viac ako storočnej histórie "belasých". Celku to potvrdil blízky člen rodiny.
Kužela ako kapitán doviedol Slovan Bratislava k historickému prvému federálnemu titulu pre slovenský klub v roku 1979. V najvyššej súťaži odohral 532 zápasov a dal v nich ako obranca 62 gólov.
V reprezentácii Československa nastúpil na 86 zápasov a je držiteľom kompletnej zbierky medailí z MS (1-2-1), vrátane titulu majstra sveta z roku 1972. V roku 2004 ho uviedli do Siene slávy slovenského hokeja.
"HC SLOVAN Bratislava vyjadruje rodine, priateľov a známym úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke!" doplnil klub na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Majster sveta, držiteľ kompletnej zbierky medailí z MS a kapitán Slovana Bratislava. Na večnosť odišla hokejová legenda © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Majster sveta, držiteľ kompletnej zbierky medailí z MS a kapitán Slovana Bratislava. Na večnosť odišla hokejová legenda © SITA Všetky práva vyhradené.
