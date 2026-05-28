28. mája 2026

Šancu ukázať sa v austrálskom tíme na MS 2026 dostanú aj dvaja mladíci, utečenci z Afriky


28.5.2026 (SITA.sk) - Nestory Irankunda a Mohamed Touré žiaria v anglickej The Championship, tréner Tony Popovic verí v úspech na MS.


Austrálska futbalová reprezentácia vycestuje na majstrovstvá sveta do Severnej Ameriky s nádejou, že dosiahne svoj najlepší výsledok v histórii. Tréner Tony Popovic stavia na mladom útočnom duu Nestory Irankunda a Mohamed Touré, ktoré vyniká v anglickej The Championship.

Austráliu žreb priradil do náročnej D-skupiny spolu s Paraguajom, Tureckom a domácim tímom USA. "Protinožci" sú v dobrej forme a od septembra 2024 ťahajú 11-zápasovú šnúru bez prehry.

Na predchádzajúcich majstrovstvách sveta v Katare dosiahli Austrálčania uznanie po postupe do osemfinále, v ktorom prehrali tesne 1:2 s neskoršími šampiónmi Argentínčanmi. Tony Popovic prevzal pozíciu trénera v roku 2024 po Grahamovi Arnoldovi a vedie tím, ktorý nemá výrazné hviezdy, no disponuje mnohými talentovanými hráčmi pôsobiacimi v Európe.

Skúsený brankár a kapitán Mat Ryan, ktorý bude štartovať na svojom už štvrtom svetovom šampionáte, vedie prevažne mladý tím. Nigérijský 22-ročný útočník Mohamed Touré a 20-ročný krídelník Watfordu Nestory Irankunda, obaja na svojom prvom svetovom šampionáte, majú podporu trénera, ktorý verí v ich schopnosti výrazne pomôcť tímu.

Irankunda, ktorý sa vlani presťahoval do Watfordu po náročnom období v Bayerne Mníchov, sa prezentoval naposledy dvoma gólmi v zápase proti Curacau. Toure, ktorý prešiel z dánskeho Randersu do Norwichu, si získal pozornosť svojimi gólmi a ocenením najlepšieho mladého hráča mesiaca v anglickej II. lige.

Obaja hráči majú podobný príbeh - sú pôvodom utečenci. Touré sa narodil v utečeneckom tábore v Guinei rodičom z Libérie, zatiaľ čo Irankunda pochádza z Burundi a narodil sa v Tanzánii. Obaja sa neskôr usadili v Južnej Austrálii a začínali svoje profesionálne kariéry v klube Adelaide United.

Popovic je známy tým, že dáva šancu hráčom bez ohľadu na skúsenosti, ak dosiahnu pripravenosť, čo podľa kapitána Ryana posilňuje tímovú konkurenciu a výkonnosť. Austrália otvorí svoj šampionát zápasom proti Turecku 13. júna v kanadskom Vancouveri.


Zdroj: SITA.sk - Šancu ukázať sa v austrálskom tíme na MS 2026 dostanú aj dvaja mladíci, utečenci z Afriky © SITA Všetky práva vyhradené.

