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20. septembra 2026
„Nikdy si nie som istý víťazstvom, pokiaľ neprejdem cieľom.“ Van Eetvelt ovládol Okolo Slovenska, Riška siedmy
Tagy: Okolo Slovenska 2026
Belgický favorit ustál útoky súperov na Kráľovej holi a jubilejný 70. ročník zakončil druhým etapovým triumfom. Richard Riška predviedol v záverečnom stúpaní výborný výkon a stal sa najlepším ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Belgický favorit ustál útoky súperov na Kráľovej holi a jubilejný 70. ročník zakončil druhým etapovým triumfom. Richard Riška predviedol v záverečnom stúpaní výborný výkon a stal sa najlepším Slovákom.
Belgický cyklista Lennert Van Eetvelt sa stal celkovým víťazom jubilejného 70. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Jazdec tímu Lotto-Intermarché potvrdil žltý dres tým najlepším spôsobom, keď v nedeľu ovládol aj záverečnú horskú etapu zo Sliača na Kráľovu hoľu. Slovenskú radosť priniesol Richard Riška, ktorý obsadil siedme miesto v etape a na rovnakej priečke dokončil aj celkové poradie.
„Nikdy si nie som istý víťazstvom, pokiaľ neprejdem cez cieľovú čiaru. Dostal som pokyny z auta, že sa mám držať najlepšieho tria vrchárov a v závere, pokiaľ to pôjde, zašprintovať. Nikto z nich v závere nechcel ťahať, navyše fúkal silný vietor, ale som rád, že mi to vyšlo,“ zhodnotil Van Eetvelt pre STVR.
O celkovom triumfe sa rozhodovalo na najťažšom stúpaní celého ročníka. Záverečný výstup na Kráľovu hoľu meral 12,6 kilometra s priemerným sklonom 8,7 percenta. Pred etapou pritom zostávalo poradie mimoriadne vyrovnané a rozdiely medzi najlepšími jazdcami boli minimálne.
Vpredu sa na rozhodujúcom stúpaní postupne vyprofilovala skupina najsilnejších jazdcov. Van Eetveltovi robil najväčšie problémy 20-ročný Brazílčan Henrique Bravo, ktorý sa pokúšal Belgičana striasť. Líder však jeho nástupy ustál a v závere mal ešte dostatok síl, aby rozhodol vo svoj prospech.
Van Eetvelt napokon zdolal Brava o päť sekúnd, tretí Ír Jamie Meehan a štvrtý Francúz Maxime Decomble zaostali o 14 sekúnd. Belgičan tak druhým etapovým prvenstvom definitívne spečatil celkové víťazstvo.
Výborný záver pretekov predviedol Riška. Slovenský cyklista sa dlho držal medzi najlepšími a na Kráľovej holi finišoval siedmy so stratou 1:11 min na víťaza. Výsledok ho zároveň posunul na siedmu priečku konečného poradia, v ktorom za Van Eetveltom zaostal o 1:31 min. Stal sa tak najlepším Slovákom 70. ročníka. Samuel Novák, ktorý bol pred záverečným dňom najvyššie postaveným domácim jazdcom, obsadil konečné 11. miesto.
Van Eetvelt vyhral Okolo Slovenska s náskokom 19 sekúnd pred Bravom. Tretí Decomble stratil 29 sekúnd a o jedinú sekundu odsunul z konečného pódia Meehana.
Belgický cyklista položil základ celkového prvenstva už v piatkovej tretej etape z Tvrdošína do Dohňan, v ktorej zaútočil na stúpaní na Kohútku a napokon zvíťazil. Prevzal tým aj žltý dres, ktorý už do konca pretekov nepustil. Na Kráľovej holi tak zavŕšil úspešný týždeň druhým etapovým víťazstvom.
„Veľmi si vážim toto víťazstvo. Páčil sa mi celý týždeň na Slovensku, víťazstvo na týchto pretekoch si dlho uchovám v pamäti,“ dodal Van Eetvelt.
Zdroj: SITA.sk - „Nikdy si nie som istý víťazstvom, pokiaľ neprejdem cieľom.“ Van Eetvelt ovládol Okolo Slovenska, Riška siedmy © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgický cyklista Lennert Van Eetvelt sa stal celkovým víťazom jubilejného 70. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Jazdec tímu Lotto-Intermarché potvrdil žltý dres tým najlepším spôsobom, keď v nedeľu ovládol aj záverečnú horskú etapu zo Sliača na Kráľovu hoľu. Slovenskú radosť priniesol Richard Riška, ktorý obsadil siedme miesto v etape a na rovnakej priečke dokončil aj celkové poradie.
„Nikdy si nie som istý víťazstvom, pokiaľ neprejdem cez cieľovú čiaru. Dostal som pokyny z auta, že sa mám držať najlepšieho tria vrchárov a v závere, pokiaľ to pôjde, zašprintovať. Nikto z nich v závere nechcel ťahať, navyše fúkal silný vietor, ale som rád, že mi to vyšlo,“ zhodnotil Van Eetvelt pre STVR.
O celkovom triumfe sa rozhodovalo na najťažšom stúpaní celého ročníka. Záverečný výstup na Kráľovu hoľu meral 12,6 kilometra s priemerným sklonom 8,7 percenta. Pred etapou pritom zostávalo poradie mimoriadne vyrovnané a rozdiely medzi najlepšími jazdcami boli minimálne.
Vpredu sa na rozhodujúcom stúpaní postupne vyprofilovala skupina najsilnejších jazdcov. Van Eetveltovi robil najväčšie problémy 20-ročný Brazílčan Henrique Bravo, ktorý sa pokúšal Belgičana striasť. Líder však jeho nástupy ustál a v závere mal ešte dostatok síl, aby rozhodol vo svoj prospech.
Van Eetvelt napokon zdolal Brava o päť sekúnd, tretí Ír Jamie Meehan a štvrtý Francúz Maxime Decomble zaostali o 14 sekúnd. Belgičan tak druhým etapovým prvenstvom definitívne spečatil celkové víťazstvo.
Výborný záver pretekov predviedol Riška. Slovenský cyklista sa dlho držal medzi najlepšími a na Kráľovej holi finišoval siedmy so stratou 1:11 min na víťaza. Výsledok ho zároveň posunul na siedmu priečku konečného poradia, v ktorom za Van Eetveltom zaostal o 1:31 min. Stal sa tak najlepším Slovákom 70. ročníka. Samuel Novák, ktorý bol pred záverečným dňom najvyššie postaveným domácim jazdcom, obsadil konečné 11. miesto.
Van Eetvelt vyhral Okolo Slovenska s náskokom 19 sekúnd pred Bravom. Tretí Decomble stratil 29 sekúnd a o jedinú sekundu odsunul z konečného pódia Meehana.
Belgický cyklista položil základ celkového prvenstva už v piatkovej tretej etape z Tvrdošína do Dohňan, v ktorej zaútočil na stúpaní na Kohútku a napokon zvíťazil. Prevzal tým aj žltý dres, ktorý už do konca pretekov nepustil. Na Kráľovej holi tak zavŕšil úspešný týždeň druhým etapovým víťazstvom.
„Veľmi si vážim toto víťazstvo. Páčil sa mi celý týždeň na Slovensku, víťazstvo na týchto pretekoch si dlho uchovám v pamäti,“ dodal Van Eetvelt.
Zdroj: SITA.sk - „Nikdy si nie som istý víťazstvom, pokiaľ neprejdem cieľom.“ Van Eetvelt ovládol Okolo Slovenska, Riška siedmy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Okolo Slovenska 2026
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