Majstrov sveta čakali po návrate do Argentíny davy, novinári žiadajú ospravedlnenie za urážky od reprezentácie

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Argentínski fanúšikovia sa dočkali svojich miláčikov. Futbalová reprezentácia tejto juhoamerickej krajiny sa už vrátila domov po úspešnom ťažení na majstrovstvách sveta v Katare, na ktorých si vybojovala titul svetového šampióna, tretí v histórii a prvý od roku 1986. Na letisku aj ceste z neho oslavovalo výpravu približne 200-tisíc priaznivcov.Ako prvý vystúpil z lietadla kapitán Lionel Messi aj s víťaznou trofejou, spolu s ním kráčal kouč Lionel Scaloni . Výpravu vítal obrovský nápis: "Ďakujeme, šampióni."Argentínčania prileteli do vlasti z Kataru počas hlbokej noci, ani to však nezabránilo prepuknutiu bujarých osláv. Futbalisti "albicelestes" cestu v uliciach Buenos Aires absolvovali v autobuse s otvorenou strechou a užívali si opojné okamihy. Messi fanúšikom ukazoval trofej a celý tím sa občasne zapájal do spevu oslavných chorálov.Približne jedenásťkilometrovú trasu z letiska do sídla Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) absolvovali majstri sveta približne za hodinu, v cieli cesty ich čakal veľký ohňostroj. V sídle AFA tím prenocoval a v utorok oslavy pokračujú v uliciach hlavného mesta.Prezident krajiny Alberto Fernández dokonca na utorok 20. decembra vyhlásil štátny sviatok, aby sa k oslavám mohlo pridať čo najviac ľudí. Hlavná časť osláv prebehne v metropole pri známom Obelisku na Námestí republiky a mnohí priaznivci sú na tomto mieste už od pondelka, aby boli čo najbližšie k centru diania.Oslavy Argentínčanov zo zisku titulu na MS v Katare však so sebou priniesli aj zmiešaný odkaz. Futbalisti aj členovia realizačného tímu a AFA sa totiž ešte v dejisku svetového šampionátu prezentovali spŕškou vulgárností.V mixzóne štadióna, na ktorom sa konalo finálové stretnutie, totiž v jednom z pokrikov označili novinárov za prostitútky (putos periodistas, pozn.). A to nezostalo bez odozvy Medzinárodnej asociácie športovej tlače (AIPS).„Lionel Messi je nepochybne futbalovou jednotkou, kapitán argentínskej reprezentácie, ktorý vyhral majstrovstvá sveta, no práve z tohto dôvodu by sa mal v mene tímu ospravedlniť za pieseň, s ktorou a jeho spoluhráči urážali nás novinárov, všetkých z našej kategórie. Bolo pekné vidieť ich na ihrisku s rodinou, všetci sa tešili s ním. Ale čo si teraz má myslieť verejnosť či rodiny novinárov, keď ich za prostitútky označili postavy, ktoré tiež majú niekedy pochybné správanie hraničiace so zákonom. Môžu to byť vychvaľovaní miliardári, ale musia rešpektovať tých, ktorí tiež prispeli svojím nadšením a záujmom k vytvoreniu ich mýtu. Okrem toho, že sú skvelými hráčmi, mali by byť aj vzormi v živote, pretože vďaka všetkým zbohatli. Okrem hráčov uvedené spievali aj funkcionári argentínskej federácie a to je ešte vážnejšie. Dúfajme, že niektorí z nich si uvedomia spáchaný priestupok a ospravedlnia sa," napísal prezident AIPS Gianni Merlo, okrem iného aj reportér talianskeho denníka Gazzetta dello Sport.