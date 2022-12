Volko verí, že si tretie miesto v ankete Športovec roka nezaslúžil iba za svoje modré oči

Zažiaril v Mníchove

Zlepšil rekord

Náročný úvod sezóny

Limity sú prísne

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Najlepší slovenský šprintér Ján Volko sa na štvrtý pokus dočkal umiestnenia v prvej trojke tradičnej novinárskej ankety Športovec roka na Slovensku, za rok 2022 v nej obsadil tretie miesto medzi jednotlivcami za Petrou Vlhovou Jurajom Slafkovským so ziskom 552 hlasov. Dvadsaťšesťročný Bratislavčan dostal viac hlasov ako viaceré veľké slovenské športové osobnosti, pričom v rokoch 2017, 2019 i 2020 skončil v ankete vždy štvrtý.V tomto roku zažiaril na majstrovstvách Európy v nemeckom Mníchove, kde skončil štvrtý na stovke a deviaty na dvojstovke.„Každé takéto ocenenie si nesmierne vážim. Z umiestenia v prvej trojke mám radosť, ale aj keby som po sezóne, akú mám za sebou, skončil znova štvrtý, vôbec by som sa nehneval. Tretie miesto naznačuje, že ľudia vnímajú moje výsledky, mám ich sympatie a všimli si moje výkony. Navyše, v ankete Športovec roka hlasujú odborníci novinári. Každý má zrejme svoje preferencie, preto si o to viac cením, že som sa dostal takto vysoko. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas a ocenili výsledky môjho tímu. Tretie miesto si veľmi vážim a teším sa z neho. Pocit je to úžasný. Najmä keď si uvedomím, v akej konkurencii športovcov som sa presadil," uviedol Volko pre Slovenský atletický zväz (SAZ). Zverenec trénerskej dvojice Naďa Bendová Róbert Kresťanko tiež na ME v Mníchove zlepšil slovenský rekord na 100 m na 10,13 s.„Verím, že som si ocenenie nezaslúžil iba za svoje modré oči. Najviac akiste zavážilo štvrté miesto zo stovky na majstrovstvách Európy. Som naozaj rád, že aj športoví novinári ocenili tento výsledok. Pre mňa to bol skvelý rok, najmä keď sa úspech nerodil ľahko a prišiel bez veľkých očakávaní. O to väčšiu radosť z neho mám," skonštatoval Volko ktorý sa dostal do prvej trojke ankety ako piaty slovenský atlét.Pred ním to dokázali len Igor Kováč (2./1997), kladivári Libor Charfreitag (2./2007, 3./2010) a Martina Hrašnová (3./2009) a chodec Matej Tóth. Ján Volko mal náročný úvod sezóny, potom sa v lete zranil a musel vynechať majstrovstvá sveta v americkom Eugene.„Myslím si, že išlo o výsledok kontinuálnej práce celého tímu a všetkých ľudí okolo neho. Malý úspech spočíval už len v tom, že som sa po zranení vôbec mohol predstaviť na majstrovstvách Európy. Zúročilo sa naše odhodlanie a všetko úsilie, ktoré sme do toho vložili. Paradoxne, práve zranenie bolo jedným z tých momentov, ktorý nás nakopol a posunul ďalej. Verím však, že v budúcnosti sa vydarená sezóna dostaví aj bez takejto špeciálnej motivácie," povedal člen klubu Naša atletika Bratislava.Volko má za sebou sústredenie v Juhoafrickej republike a začína sa pripravovať na budúcu sezónu. Odštartuje ju 29. januára na bratislavskom mítingu Elán, 2. februára absolvuje podujatie Czech Indoor Gala v Ostrave. Na oboch sa pokúsi získať čo najviac bodov do rebríčka, aby si zaistil účasť na HME v Istanbule a MS v Budapešti. Limity sú totiž veľmi prísne.„Myslím si, že sme s tímom odviedli naozaj kus dobrej práce. Problémy nás obchádzali, máme za sebou kvalitné sústredenie. Verím, že sa to prejaví aj na výsledkoch," dodal tretí najlepší slovenský športovec roka 2022.