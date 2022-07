Majstrovský opasok legendy boxu Muhammada Aliho z roku 1974 vydražili za šesť miliónov eur

Dvaja záujemcovia dražili niekoľko hodín

Opasok za zápas v Kongu

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Majstrovský opasok legendárneho amerického boxera Muhammada Aliho z roku 1974 vydražili na aukcii v Dallase za viac ako 6 miliónov eur. Novým majiteľom vzácnej športovej trofeje sa stal Jim Irsay, majiteľ tímu amerického futbalu Indianapolis Colts."Som hrdý na to, že ho môžem vlastniť," povedal po víťaznej dražbe a dodal, že opasok pridá do svojej zbierky rockovej hudby, suvenírov z popkultúry a americkej histórie."Dvaja záujemcovia sa niekoľko hodín predbiehali v ponukách, aby získali tento opasok. Dokazuje to, aký je hodnotný a aký odkaz v sebe nesie," uviedol Chris Ivy, riaditeľ americkej nadnárodnej aukčnej spoločnosti Heritage Auctions, ktorá sprostredkovala dražbu.Irsay vystaví opasok pre verejnosť 2. augusta v Chicagu a 9. septembra v Indianapolise.Vydražený opasok získal Ali v roku 1974 za víťazstvo v súboji proti Georgeovi Foremanovi. Ide o jeden z najpamätnejších boxerských súbojov v histórii, Ali v ňom získal titul majstra sveta v ťažkej váhe, keď knokautoval svojho súpera v ôsmom kole.Zápas sa uskutočnil v africkej Kinshase, hlavnom meste Konžskej demokratickej republiky, aj preto sa označuje ako "Rachot v džungli".