Regenda má za sebou nováčikovský kemp v Anaheime, užil si ho a napriek vysokej konkurencii sa nestratil

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda má za sebou nováčikovský kemp klubu Anaheim Ducks zo zámorskej NHL , s ktorým pred niekoľkými týždňami podpísal zmluvu na dva roky. Dvadsaťdvaročný Michalovčan trénoval spolu s najväčšími hviezdami "káčerov" aj s čerstvo draftovanými mladíkmi.V najbližšom období sa bude pripravovať na hlavný kemp kalifornského tímu, v ktorom v septembri zabojuje o čo najlepšiu pozíciu pred začiatkom sezóny 2022/2023."Kemp bol z môjho pohľadu super. Podmienky boli neskutočné, tréneri profesionálni a aj mesto bolo krásne. Veľmi som si to teda užil. Bol som tam jeden z najstarších, ale na tejto úrovni majú všetci kvalitu a aj mladí hráči z draftu ukázali vysoký level. Všetci išli na sto percent a všetci boli rýchli a silní. Myslím si však, že som sa nestratil. Na hlavný kemp pôjdem s pokorou a ak začnem na farme, tak budem poctivo pracovať a bojovať o posun nahor. Viem, že nikto z nás nemá nič garantované a bude to boj o miesto v kádri," uviedol Regenda pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja Regenda sa bude v lete pripravovať na tréningový kemp Anaheimu s extraligovou Duklou Michalovce "Klub som požiadal o plán a ten by mi mal prísť počas najbližších dní. Potom ho zladíme s mojim kondičným trénerom a budeme postupovať podľa toho," vysvetlil mladý slovenský reprezentant.Regenda má za sebou prelomový ročník 2021/2022, v ktorom si vytvoril osobné maximá v počte gólov, asistencií i bodov. V 43 dueloch základnej časti extraligy nazbieral 39 bodov (15+24), v šiestich zápasoch play-off strelil päť gólov a na jeden prihral.Na ZOH v Pekingu pomohol slovenskej reprezentácii k zisku bronzových medailí gólom a tromi prihrávkami v siedmich stretnutiach. Na MS vo Fínsku bol najlepším slovenským strelcom s piatimi gólmi, celkovo nazbieral šesť bodov v ôsmich súbojoch.Pôvodne mal Regenda pokračovať v kariére v tíme Mladej Boleslavi v českej extralige. V ostatných dvoch sezónach si obliekal dres klubu HK Dukla Ingema Michalovce v najvyššej slovenskej súťaži.Dokopy zaň odohral 93 zápasov základnej časti so ziskom 64 bodov (26+38), v 18 dueloch play-off zaznamenal 13 bodov (9+4). Predtým pôsobil vo švédskej aj fínskej juniorskej súťaži.