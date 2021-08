Majstrovský Zvolen privíta v úvode novej sezóny nováčika zo Spiša, doma sa predstaví aj Prešov

Vytvorenie rozpisu trvalo dlhšie

Chýba maďarský Miškovec

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - V úvodnom kole novej sezóny hokejovej extraligy naplánovanom na 24. septembra úradujúci majster HKM Zvolen privíta doma staronového účastníka najvyššej domácej súťaže zo Spišskej Novej Vsi. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) o tom informoval na svojom oficiálnom webe.Už v prvom kole sa doma predstaví nový klub z Prešova, ktorý na vlastnom štadióne privíta Banskú Bystricu. V piatok 24.9. sú na programe aj zápasy Nitra - Košice, Slovan Bratislava - Trenčín, Michalovce - Nové Zámky a Liptovský Mikuláš - Poprad."Uvedomujeme si, že tento rok musia fanúšikovia čakať na rozpis sezóny o čosi dlhšie. Je to však z objektívnych dôvodov. Na jednej strane sme dlho čakali na stanovisko APHK, či maďarský klub bude pokračovať v súťaží, na druhej strane sme termínovník museli prispôsobovať viacerým faktorom,“ povedal člen Ligovej rady Rastislav Konečný na webe HockeySlovakia.sk."Rovnako ako doteraz môže nastúpiť za jedno družstvo v stretnutí maximálne sedem zahraničných hráčov vrátane brankára. Na zápasovej súpiske budú musieť mať dve garantované miesta hráči do 20 rokov," doplnil Konečný.Vedenie súťaže zverejní rozpis základnej časti v blízkej budúcnosti. Najvyššia slovenská hokejová súťaž bude mať 12 účastníkov, v porovnaní s predchádzajúcou sezónou chýbajú Detva a maďarský Miškovec, pribudli však Prešov a Spišská Nová Ves.Podľa SZĽH musia hokejisti Banskej Bystrice absolvovať prvých 22 zápasov u súperov, keďže domáci štadión "baranov" prechádza rekonštrukciou a tá sa neskončí do štartu nového ročníka.