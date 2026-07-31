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 24hod.sk    Šport

31. júla 2026

Majstrovstvá sveta mužov a juniorov 2027 budú bez Ruska a Bieloruska. O ženách sa ešte len rozhodne


Tagy: Bielorusko Majstrovstvá sveta MS v hokeji 2027 Neúčasť Rada IIHF Rozhodnutie Rusko

Zákaz pre Rusov a Bielorusov v hokeji neplatí celoplošne, ale MS 2027 mužov a juniorov budú bez nich. Väčšina svetových šampionátov v hokeji bude aj v budúcej sezóne bez účasti športovcov z Ruska a ...



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canada_world_junior_championships_hockey_76546 scaled 1 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Zákaz pre Rusov a Bielorusov v hokeji neplatí celoplošne, ale MS 2027 mužov a juniorov budú bez nich.


Väčšina svetových šampionátov v hokeji bude aj v budúcej sezóne bez účasti športovcov z Ruska a Bieloruska. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) to oznámila s odvolaním sa na pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany a športovej integrity.

Ide o šampionáty elitnej kategórie mužov, juniorov, do 18 rokov a tiež dievčat do 18 rokov. Nezodpovedanou otázkou zostávajú majstrovstvá sveta žien v roku 2027. O nich padne definitívne v novembri tohto roku.

Rusko a Bielorusko majú zákaz účasti na medzinárodných hokejových turnajoch už viac ako štyri roky, čiže od začiatku špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine vo februári 2022.


Stále bez Ruska


"Rusko a Bielorusko sa nebudú môcť zúčastniť na majstrovstvách sveta mužov, ktoré sa od 14. do 30. mája 2027 uskutočnia v nemeckých mestách Mannheim a Düsseldorf. Rovnako to platí aj pre MS do 20 rokov na prelome rokov 2026 a 2027 v kanadských mestách Edmonton a Red Deer a pre Rusov tiež pre svetové šampionáty chlapcov a dievčat do 18 rokov v americkom Duluthe, resp. českej Ostrave," informoval oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie. Podľa tejto informácie, by Bielorusi mali štartovať v elitnej kategórii MS chlapcov do 18 rokov a tiež III. divízii MS dievčat do 18 rokov.

O ženách neskôr


"Čo sa týka MS žien v kanadskom Québec City, v súlade so zavedeným prístupom k jednotlivým podujatiam Rada IIHF v novembri 2026 samostatne preskúma oprávnenosť Ruska, pričom zohľadní okolnosti a posúdenie rizík platné v tom čase," doplnil informácie web iihf.com.

Slovenskí hokejisti budú na MS mužov v Nemecku súčasťou B-skupiny v Düsseldorfe spoločne s Kanaďanmi, Američanmi, Čechmi, Dánmi, Nórmi, Kazachmi a Maďarmi. Pripomeňme, že na MS 2027 budú Slováci bojovať aj o priamu účasť na zimných olympijských hrách 2030 vo Francúzsku.


Zdroj: SITA.sk - Majstrovstvá sveta mužov a juniorov 2027 budú bez Ruska a Bieloruska. O ženách sa ešte len rozhodne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bielorusko Majstrovstvá sveta MS v hokeji 2027 Neúčasť Rada IIHF Rozhodnutie Rusko
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