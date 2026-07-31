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 24hod.sk    Šport

31. júla 2026

Palmer sa nedostal do kádra Anglicka na MS 2026, čo ho motivovalo pracovať na sebe ešte viac


Tagy: Premier League 2026/2027

Cole Palmer po absencii na svetovom šampionáte na sebe pracuje, aby sa ukázal trénerovi Xabimu Alonsovi. Kľúčový tvorca hry anglického futbalového klubu FC Chelsea Cole Palmer vyhlásil, že absencia v ...



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chelsea_soccer_12286 scaled 31.7.2026 (SITA.sk) - Cole Palmer po absencii na svetovom šampionáte na sebe pracuje, aby sa ukázal trénerovi Xabimu Alonsovi.


Kľúčový tvorca hry anglického futbalového klubu FC Chelsea Cole Palmer vyhlásil, že absencia v kádri reprezentácie Anglicka na tohtoročných majstrovstvách sveta ho motivovala ukázať svoju hodnotu. Počas predsezónneho turné "The Blues" v austrálskom Sydney vysvetlil, že bol pre neho veľký šok, keď sa nedostal do nominácie trénera Thomasa Tuchela na MS 2026.

Palmer sa nedostal do kádra Angličanov napriek významnému príspevku k postupu do finále ME 2024. Táto situácia bola pre neho bolestivá, no zároveň podnetom na intenzívnu prácu a vylepšenie výkonov.

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"Ak vám niekto povie, že nie ste dosť dobrý na to, aby ste sa dostali do tímu, tak to beriete ako výzvu a snažíte sa ešte viac,“ podotkol Palmer.

Pre Palmera sedemtýždňové voľno prinieslo novú energiu a zápal do nadchádzajúcej sezóny, najmä s ohľadom na nového trénera FC Chelsea - Španiela Xabiho Alonsa. "Je to pre nás hráčov doslova čerstvý vánok s jeho nápadmi a prístupom. Užívame si to," pokračoval.

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Okrem toho sa teší aj z príchodu Morgana Rogersa z Aston Villy za rekordných 117 miliónov libier, čo je britský rekord. Obaja sú blízkymi priateľmi a nový tréner očakáva ich vynikajúcu spoluprácu. "Sme iní hráči. On je fyzickejší, rád presúva lopty a ja viac prihrávam. Myslím, že môžeme dobre spolupracovať," povedal Palmer o Rogersovi.

FC Chelsea vstúpil do turné víťazstvom 6:4 nad tímom Western Sydney Wanderers a v sobotu v Sydney nastúpi proti inému londýnskemu klubu Tottenham Hotspur.


Zdroj: SITA.sk - Palmer sa nedostal do kádra Anglicka na MS 2026, čo ho motivovalo pracovať na sebe ešte viac © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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