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31. júla 2026
Palmer sa nedostal do kádra Anglicka na MS 2026, čo ho motivovalo pracovať na sebe ešte viac
Tagy: Premier League 2026/2027
Cole Palmer po absencii na svetovom šampionáte na sebe pracuje, aby sa ukázal trénerovi Xabimu Alonsovi. Kľúčový tvorca hry anglického futbalového klubu FC Chelsea Cole Palmer vyhlásil, že absencia v ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Cole Palmer po absencii na svetovom šampionáte na sebe pracuje, aby sa ukázal trénerovi Xabimu Alonsovi.
Kľúčový tvorca hry anglického futbalového klubu FC Chelsea Cole Palmer vyhlásil, že absencia v kádri reprezentácie Anglicka na tohtoročných majstrovstvách sveta ho motivovala ukázať svoju hodnotu. Počas predsezónneho turné "The Blues" v austrálskom Sydney vysvetlil, že bol pre neho veľký šok, keď sa nedostal do nominácie trénera Thomasa Tuchela na MS 2026.
Palmer sa nedostal do kádra Angličanov napriek významnému príspevku k postupu do finále ME 2024. Táto situácia bola pre neho bolestivá, no zároveň podnetom na intenzívnu prácu a vylepšenie výkonov.
"Ak vám niekto povie, že nie ste dosť dobrý na to, aby ste sa dostali do tímu, tak to beriete ako výzvu a snažíte sa ešte viac,“ podotkol Palmer.
Pre Palmera sedemtýždňové voľno prinieslo novú energiu a zápal do nadchádzajúcej sezóny, najmä s ohľadom na nového trénera FC Chelsea - Španiela Xabiho Alonsa. "Je to pre nás hráčov doslova čerstvý vánok s jeho nápadmi a prístupom. Užívame si to," pokračoval.
Okrem toho sa teší aj z príchodu Morgana Rogersa z Aston Villy za rekordných 117 miliónov libier, čo je britský rekord. Obaja sú blízkymi priateľmi a nový tréner očakáva ich vynikajúcu spoluprácu. "Sme iní hráči. On je fyzickejší, rád presúva lopty a ja viac prihrávam. Myslím, že môžeme dobre spolupracovať," povedal Palmer o Rogersovi.
FC Chelsea vstúpil do turné víťazstvom 6:4 nad tímom Western Sydney Wanderers a v sobotu v Sydney nastúpi proti inému londýnskemu klubu Tottenham Hotspur.
Zdroj: SITA.sk - Palmer sa nedostal do kádra Anglicka na MS 2026, čo ho motivovalo pracovať na sebe ešte viac © SITA Všetky práva vyhradené.
Kľúčový tvorca hry anglického futbalového klubu FC Chelsea Cole Palmer vyhlásil, že absencia v kádri reprezentácie Anglicka na tohtoročných majstrovstvách sveta ho motivovala ukázať svoju hodnotu. Počas predsezónneho turné "The Blues" v austrálskom Sydney vysvetlil, že bol pre neho veľký šok, keď sa nedostal do nominácie trénera Thomasa Tuchela na MS 2026.
Palmer sa nedostal do kádra Angličanov napriek významnému príspevku k postupu do finále ME 2024. Táto situácia bola pre neho bolestivá, no zároveň podnetom na intenzívnu prácu a vylepšenie výkonov.
"Ak vám niekto povie, že nie ste dosť dobrý na to, aby ste sa dostali do tímu, tak to beriete ako výzvu a snažíte sa ešte viac,“ podotkol Palmer.
Pre Palmera sedemtýždňové voľno prinieslo novú energiu a zápal do nadchádzajúcej sezóny, najmä s ohľadom na nového trénera FC Chelsea - Španiela Xabiho Alonsa. "Je to pre nás hráčov doslova čerstvý vánok s jeho nápadmi a prístupom. Užívame si to," pokračoval.
Okrem toho sa teší aj z príchodu Morgana Rogersa z Aston Villy za rekordných 117 miliónov libier, čo je britský rekord. Obaja sú blízkymi priateľmi a nový tréner očakáva ich vynikajúcu spoluprácu. "Sme iní hráči. On je fyzickejší, rád presúva lopty a ja viac prihrávam. Myslím, že môžeme dobre spolupracovať," povedal Palmer o Rogersovi.
FC Chelsea vstúpil do turné víťazstvom 6:4 nad tímom Western Sydney Wanderers a v sobotu v Sydney nastúpi proti inému londýnskemu klubu Tottenham Hotspur.
Zdroj: SITA.sk - Palmer sa nedostal do kádra Anglicka na MS 2026, čo ho motivovalo pracovať na sebe ešte viac © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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