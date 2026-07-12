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12. júla 2026

Majstrovstvá sveta so 64 tímami? Šéf FIFA Infantino to nevylučuje


Tagy: Futbalové zápasy krajiny MS vo futbale 2026 Rozšírenie

Súčasné rozšírenie počtu účastníkov na MS vo futbale z 32 na 48 možno nie je konečné. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino si vie predstaviť ďalšie rozšírenie ...



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12.7.2026 (SITA.sk) - Súčasné rozšírenie počtu účastníkov na MS vo futbale z 32 na 48 možno nie je konečné.


Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino si vie predstaviť ďalšie rozšírenie počtu účastníkov majstrovstiev sveta zo súčasných 48 na 64 krajín.

Podľa Infantina je táto téma na stole a po skončení majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku sa ňou kompetentní začnú zaoberať.

Švajčiarsky funkcionár významne podotkol, že celý svet by mal mať možnosť snívať o majstrovstvách sveta, nielen Európa a Južná Amerika. V súvislosti s aktuálnym turnajom v USA, Mexiku a Kanade šéf FIFA povedal, že rozšírenie účastníkov z 32 na 48 zaznamenalo veľký úspech.

"Vidíte, že kvalita tímov je vo všeobecnosti mimoriadne vysoká a na celom svete sa zvyšuje. Väčšie pole účastníkov ponúka menším národom príležitosť a motiváciu reálne zabojovať o majstrovstvá sveta," vyhlásil Infantino podľa webu ORF.

Tento rok v USA, Kanade a Mexiku sa vzhľadom na vyšší počet účastníkov hralo prvýkrát aj 1/16 finále vyraďovacej fázy. Celkovo sa naplánovalo rekordných 104 zápasov. Aktuálne zostáva odohrať posledných šesť: dva semifinálové, o 3. miesto a finále. Semifinálové dvojice tvoria: Francúzsko - Španielsko a Argentína - Anglicko.


Zdroj: SITA.sk - Majstrovstvá sveta so 64 tímami? Šéf FIFA Infantino to nevylučuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbalové zápasy krajiny MS vo futbale 2026 Rozšírenie
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