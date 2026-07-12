|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. júla 2026
Anglicko a Argentína si „predĺžili“ cestu do semifinále. Dva góly Bellinghama a konečne trafil Álvarez
Semifinálové dvojice MS 2026 vo futbale: Francúzsko - Španielsko a Anglicko - Argentína. Anglicko a Argentína skompletizovali menoslov semifinalistov na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a ...
Zdieľať
12.7.2026 (SITA.sk) - Semifinálové dvojice MS 2026 vo futbale: Francúzsko - Španielsko a Anglicko - Argentína.
Anglicko a Argentína skompletizovali menoslov semifinalistov na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku. Obaja favoriti sa však natrápili a potrebovali až predĺženie na postup do štvorky najlepších.
V treťom štvrťfinálovom súboji Anglicko zdolalo Nórsko 2:1 po predĺžení a o čosi neskôr Argentína rovnako po predĺžení zvíťazila nad Švajčiarskom 3:1. Prvú semifinálovú dvojicu tvoria Španielsko a Francúzsko.
Do semifinále MS 2026 sa dostali štyria najväčší favoriti a zároveň prvé štyri tímy rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). To si moderná história svetových šampionátov nepamätá.
Pripomeňme si, že v prípade celkového triumfu Argentíny získa obhajca štvrtý titul majstra sveta. V prípade Francúzska by to bol tretí titul a v prípade Španielska a Anglicka druhý. Z tejto štvorky najdlhšie čaká na víťazný pohár práve Anglicko, ktoré ho získalo jediný raz - v domácom prostredí v roku 1966.
Mal to by súboj Erlinga Haalanda s Harrym Kanom o priblíženie sa ku korune kráľa strelcov, ale góly napokon strieľali iní hráči. Angličania prehrávali s Nórmi od 36. min, keď anglický brankár Jordan Pickford viditeľne podcenil strelu Andreasa Schjelderupa.
Nevýrazným Angličanom stačilo niečo vyše 10 minút na vyrovnanie. V druhej minúte nadstaveného času Jude Bellingham predviedol skvelú orientáciu v šestnástke Nórov a povedľa vybiehajúceho Orjana Nylanda vyrovnal - 1:1.
Zápas napokon dospel až do predĺženia a v ňom Bellingham pridal druhý a zároveň víťazný gól. Angličania akoby odkopírovali víťazný moment od Španielov. Morgan Rogers vystrelil spoza šestnástky, nórsky brankár neudržal loptu a Bellingham zblízka dokopol do bránky - 2:1. Potom sa ešte mal kopať pokutový kop po zákroku Oscara Bobba na Djeda Spenceho, ale VAR to neodsúhlasil.
"Mali sme to veľmi ťažké, ale to preto, že sme nehrali dobre. Boli sme pomalí a hráči sa dopustili množstva technických chýb. Pri tomto víťazstve sme mali šťastie, ale výsledok je fantastický - sme v semifinále. S výkonom však nemôžem byť spokojný," zhodnotil tréner Anglicka Thomas Tuchel.
Nórsky tréner Staale Solbakken skonštatoval: "Proti Brazílii sme mali šťastie a teraz sme ho nemali. Na tejto úrovni majstrovstiev sveta býva každá chyba potrestaná, nemôžeme si ich dovoliť robiť. Som nahnevaný. Boli tam rozhodnutia proti nám, ale taký je život. Sme spolu s hráčmi už viac ako šesť týždňov, ale rád by som zostal ešte o pár dní dlhšie. Toto leto bolo skvelé pre celú našu krajinu; podpora bola neuveriteľná. Boli sme lepší, ako sme dúfali. Som na to hrdý."
Rovnako ako Kane a Haalana, vo štvrťfinále neskóroval ani Messi. Nahradili ho však iní hráči, ale aj Argentína sa vytrápila, kým strelila tri góly. Na presnú hlavičku Alexisa Mac Allistera z 10. min odpovedla v 67. min Dan Ndoye a po peknej narážačke s Ricardom Rodriguezom vyrovnal na 1:1.
Od 72. min hralo Švajčiarsko bez Breela Embola, ktorý po nafilmovanom faule videl druhú žltú a tým aj červenú kartu. Pôvodne videl žltú kartu za faul Argentínčan Leandro Paredes, ale systém VAR to zmenil.
Švajčiari v početnej nevýhode hrdinsky dotiahli zápas do predĺženia, ale tam už dominovali Juhoameričania. V 112. min Julián Álvarez napriahol spoza šestnástky a konečne prelomil streleckú smolui na MS 2026. Na konečných 3:1 pre Argentínu pečatil Lautaro Martínez v nadstavenom čase druhej časti predĺženia.
"Pravda je taká, že sme trpeli. Vedeli sme, že sú fyzicky silní. Myslím si, že nám spôsobili veľa problémov. V niektorých situáciách bolo pre nás ťažké nájsť riešenia. Musíme byť realistickí; máme veci, ktoré musíme zlepšiť – ale vyhrať je vždy lepšie. To, čo tento tím dnes dosiahol, je historické. Aj keď sme mohli hrať lepšie, byť v ďalšom semifinále je historické," komentoval tréner Argentíny Lionel Scaloni.
"Pri pohľade na vývoj zápasu musím povedať, že sme boli lepší ako náš súper a v plnom počte by sa to možno skončilo inak. Je pre mňa nepochopiteľné, ako mohol Embolo dostať žltú kartu, keď pred ním za rovnaké situáciu ju veľa hráčov nedostalo. Toto pravidlo asi nikdy nepochopím... Celkovo z nášho výkonu sršali energia a radosť. Moji hráči sú pre mňa hrdinovia," zhodnotil švajčiarsky tréner Murat Yakin.
Výsledky všetkých zápasov štvrťfinále na MS 2026 vo futbale:
Francúzsko - Maroko 2:0 (0:0) - hralo sa vo Foxborough pri Bostone
Španielsko - Belgicko 2:1 (1:1) - hralo sa v Inglewoode pri Los Angeles
Anglicko - Nórsko 2:1 pp (1:1, 1:1) - hralo sa v Miami Gardens na Floride
Argentína - Švajčiarsko 3:1 (1:0, 1:1) - hralo sa v Kansas City
Program semifinále:
Francúzsko - Španielsko (14. 7. / 21.00 h SELČ, Arlington)
Anglicko - Argentína (15. 7. / 21.00 h SELČ, Atlanta)
Zdroj: SITA.sk - Anglicko a Argentína si „predĺžili“ cestu do semifinále. Dva góly Bellinghama a konečne trafil Álvarez © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglicko a Argentína skompletizovali menoslov semifinalistov na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku. Obaja favoriti sa však natrápili a potrebovali až predĺženie na postup do štvorky najlepších.
V treťom štvrťfinálovom súboji Anglicko zdolalo Nórsko 2:1 po predĺžení a o čosi neskôr Argentína rovnako po predĺžení zvíťazila nad Švajčiarskom 3:1. Prvú semifinálovú dvojicu tvoria Španielsko a Francúzsko.
Najväčší favoriti
Do semifinále MS 2026 sa dostali štyria najväčší favoriti a zároveň prvé štyri tímy rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). To si moderná história svetových šampionátov nepamätá.
Pripomeňme si, že v prípade celkového triumfu Argentíny získa obhajca štvrtý titul majstra sveta. V prípade Francúzska by to bol tretí titul a v prípade Španielska a Anglicka druhý. Z tejto štvorky najdlhšie čaká na víťazný pohár práve Anglicko, ktoré ho získalo jediný raz - v domácom prostredí v roku 1966.
Ani Haaland, ani Kane
Mal to by súboj Erlinga Haalanda s Harrym Kanom o priblíženie sa ku korune kráľa strelcov, ale góly napokon strieľali iní hráči. Angličania prehrávali s Nórmi od 36. min, keď anglický brankár Jordan Pickford viditeľne podcenil strelu Andreasa Schjelderupa.
Nevýrazným Angličanom stačilo niečo vyše 10 minút na vyrovnanie. V druhej minúte nadstaveného času Jude Bellingham predviedol skvelú orientáciu v šestnástke Nórov a povedľa vybiehajúceho Orjana Nylanda vyrovnal - 1:1.
Zápas napokon dospel až do predĺženia a v ňom Bellingham pridal druhý a zároveň víťazný gól. Angličania akoby odkopírovali víťazný moment od Španielov. Morgan Rogers vystrelil spoza šestnástky, nórsky brankár neudržal loptu a Bellingham zblízka dokopol do bránky - 2:1. Potom sa ešte mal kopať pokutový kop po zákroku Oscara Bobba na Djeda Spenceho, ale VAR to neodsúhlasil.
Boli pomalí
"Mali sme to veľmi ťažké, ale to preto, že sme nehrali dobre. Boli sme pomalí a hráči sa dopustili množstva technických chýb. Pri tomto víťazstve sme mali šťastie, ale výsledok je fantastický - sme v semifinále. S výkonom však nemôžem byť spokojný," zhodnotil tréner Anglicka Thomas Tuchel.
Už nemali šťastie
Nórsky tréner Staale Solbakken skonštatoval: "Proti Brazílii sme mali šťastie a teraz sme ho nemali. Na tejto úrovni majstrovstiev sveta býva každá chyba potrestaná, nemôžeme si ich dovoliť robiť. Som nahnevaný. Boli tam rozhodnutia proti nám, ale taký je život. Sme spolu s hráčmi už viac ako šesť týždňov, ale rád by som zostal ešte o pár dní dlhšie. Toto leto bolo skvelé pre celú našu krajinu; podpora bola neuveriteľná. Boli sme lepší, ako sme dúfali. Som na to hrdý."
Iní strelci Argentíny
Rovnako ako Kane a Haalana, vo štvrťfinále neskóroval ani Messi. Nahradili ho však iní hráči, ale aj Argentína sa vytrápila, kým strelila tri góly. Na presnú hlavičku Alexisa Mac Allistera z 10. min odpovedla v 67. min Dan Ndoye a po peknej narážačke s Ricardom Rodriguezom vyrovnal na 1:1.
Filmovanie a červená
Od 72. min hralo Švajčiarsko bez Breela Embola, ktorý po nafilmovanom faule videl druhú žltú a tým aj červenú kartu. Pôvodne videl žltú kartu za faul Argentínčan Leandro Paredes, ale systém VAR to zmenil.
Švajčiari v početnej nevýhode hrdinsky dotiahli zápas do predĺženia, ale tam už dominovali Juhoameričania. V 112. min Julián Álvarez napriahol spoza šestnástky a konečne prelomil streleckú smolui na MS 2026. Na konečných 3:1 pre Argentínu pečatil Lautaro Martínez v nadstavenom čase druhej časti predĺženia.
Scaloni priznal problémy
"Pravda je taká, že sme trpeli. Vedeli sme, že sú fyzicky silní. Myslím si, že nám spôsobili veľa problémov. V niektorých situáciách bolo pre nás ťažké nájsť riešenia. Musíme byť realistickí; máme veci, ktoré musíme zlepšiť – ale vyhrať je vždy lepšie. To, čo tento tím dnes dosiahol, je historické. Aj keď sme mohli hrať lepšie, byť v ďalšom semifinále je historické," komentoval tréner Argentíny Lionel Scaloni.
Energia a radosť
"Pri pohľade na vývoj zápasu musím povedať, že sme boli lepší ako náš súper a v plnom počte by sa to možno skončilo inak. Je pre mňa nepochopiteľné, ako mohol Embolo dostať žltú kartu, keď pred ním za rovnaké situáciu ju veľa hráčov nedostalo. Toto pravidlo asi nikdy nepochopím... Celkovo z nášho výkonu sršali energia a radosť. Moji hráči sú pre mňa hrdinovia," zhodnotil švajčiarsky tréner Murat Yakin.
Výsledky všetkých zápasov štvrťfinále na MS 2026 vo futbale:
Francúzsko - Maroko 2:0 (0:0) - hralo sa vo Foxborough pri Bostone
Španielsko - Belgicko 2:1 (1:1) - hralo sa v Inglewoode pri Los Angeles
Anglicko - Nórsko 2:1 pp (1:1, 1:1) - hralo sa v Miami Gardens na Floride
Argentína - Švajčiarsko 3:1 (1:0, 1:1) - hralo sa v Kansas City
Program semifinále:
Francúzsko - Španielsko (14. 7. / 21.00 h SELČ, Arlington)
Anglicko - Argentína (15. 7. / 21.00 h SELČ, Atlanta)
Zdroj: SITA.sk - Anglicko a Argentína si „predĺžili“ cestu do semifinále. Dva góly Bellinghama a konečne trafil Álvarez © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Šok pre Juhoafričanov. Adams zomrel, hoci len pred pár dňami hral na majstrovstvách sveta
Šok pre Juhoafričanov. Adams zomrel, hoci len pred pár dňami hral na majstrovstvách sveta