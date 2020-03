Majstrovstvá sveta v hokeji 2020 zatiaľ nezrušili, šampionáty I. divízie sa konať nebudú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v utorok vzhľadom na celosvetovú pandémiu koronavírusu rozhodla o zrušení dvoch turnajov nižšej I. divízie majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa mali konať na prelome apríla a mája v poľských Katoviciach a slovinskej Ľubľane (27.4. - 4.5.). Rada IIHF na "online" telefonickej konferencii zatiaľ neprijala definitívne rozhodnutie o konaní či nekonaní šampionátu elitnej kategórie, ktorý sa má uskutočniť od 8. do 24. mája vo švajčiarskych mestách Lausanne a Zürich"Momentálne nie sme schopní prijať zásadné rozhodnutia týkajúce sa majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Zainteresované strany otvorene diskutovali o zložitej situácii s koronavírusom, ktorá ovplyvňuje mnohé krajiny vrátane účastníkov majstrovstiev sveta. Zostávame v úzkom kontakte so švajčiarskymi organizátormi a budeme monitorovať aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu," uviedol René Fasel, prezident IIHF, na webe tejto strešnej organizácie svetového hokeja.IIHF zároveň informovala, že ruší všetky stretnutia, kempy a semináre s jej pôsobnosťou až do 30. júna 2020. O aktuálnom vývoji situácie bude informovať najskôr, ako to bude možné.IIHF už v predchádzajúcich týždňoch zrušila viacero turnajov v rôznych výkonnostných aj vekových kategóriách vrátane svetového šampionátu žien či MS hráčov do 18 rokov. Zmeny v kalendári sa dotkli aj Slovenska, keďže v Spišskej Novej Vsi sa mal v apríli uskutočniť turnaj A-skupiny I. divízie hráčov do 18 rokov, na ktorom mali zverenci Ivana Feneša bojovať o návrat medzi svetovú elitu.