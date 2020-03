UEFA prerušila všetky klubové súťaže až do odvolania, náhradné termíny zatiaľ nestanovila

Konkrétne termíny neboli stanovené

Zatiaľ nechcú rušiť žiadnu súťaž

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Po presune majstrovstiev Európy na budúci rok Európska futbalová únia v utorok potvrdila aj okamžité zastavenie všetkých klubových súťaží mužov aj žien vrátane elitných meraní síl v Lige majstrov a Európskej lige. Toto nariadenie platí až do odvolania.Rozhodnutie o konkrétnych termínoch na utorkovej videokonferencii zástupcov 55 členských krajín UEFA neprijali. V kuloároch sa zvažuje posun finále Ligy majstrov aj Európskej ligy z konca mája na koniec júna 2020.Rozhodujúci duel EL by sa mal uskutočniť 24. júna, finále LM o tri dni neskôr. Dejiská týchto duelov, turecký Istanbul a poľský Gdansk, by mohli zostať nezmenené."Všetko bude pozastavené až do ďalšieho rozhodnutia. Zatiaľ nechceme rušiť ani jednu súťaž. Zriadili sme osobitnú pracovnú skupinu, ktorá preskúma možnosť získania nových termínov. To všetko v záujme dokončenia tejto sezóny," vyhlásil šéf UEFA Aleksander Čeferin,