Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov začínajú. Minuloročný titul obhajujú USA, kapitánom Slovákov bude Dvorský

26.12.2024 (SITA.sk) - Už vo štvrtok 26. decembra sa začnú majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov v kanadskom meste Ottawa. To bude hostiť prestížny turnaj mladíkov po druhý raz, pričom v roku 2009 vytvorili fanúšikovia v hlavnom meste divácky rekord. Cez turnikety prešlo 453 282 divákov, čo v priemere na zápas predstavuje 14 622.MSJ sa budú konať v krajine javorového listu už po šestnásty raz. Na pätnástich predchádzajúcich turnajoch si domáci výber pripísal sedem zlatých medailí, päť strieborných a dve bronzové. Kanada na domácom klzisku nezískala medailu iba raz, a to v roku 2019, keď skončila šiesta.Slováci vstúpia do turnaja súbojom proti úradujúcim vicemajstrom sveta Švédom, ktorí postúpili minimálne do semifinále na každom z ostatných troch šampionátov. Duel v ottawskej TD Aréne má úvodné buly naplánované na 18.00 h. Od stredajšieho večera je známe, že kapitánom slovenskej reprezentácie bude útočník Dalibor Dvorský V pozícii asistentov sa predstavia obranca Maxim Štrbák a útočník Juraj Pekarčík . Dvorský a Štrbák na turnaji vyrovnajú rekord v počte účasti na MSJ. Budú hrať vo svojom piatom svetovom šampionáte juniorov. Má to však háčik. Ich prvým turnajom boli MSJ v roku 2021, ktorý bol zrušený z dôvodu prepuknutia pandémie koronavírusu.Obaja odohrali dva zápasy tohto turnaja, potom hrali v rokoch 2022, 2023 a 2024 a vo svojom prvom zápase v Ottawe by mali vyrovnať oficiálny rekord štyroch účastí. Keďže však Slovensko v tomto rozpätí nikdy nepostúpilo ďalej ako do štvrťfinále, nepriblížia sa celkovému rekordu v počte odohraných zápasov (26, Bjorn Christen zo Švajčiarska, pozn.). Obaja odohrali 16 zápasov.Slovensko sa so Švédskom na MSJ nestretlo vo vzájomnom zápase od roku 2019. Ostatných päť duelov ovládli reprezentanti zo Škandinávie. Slováci uspeli proti tomuto súperovi zatiaľ naposledy pred 10 rokmi. V januári 2015 zvíťazili v Toronte v zápase o bronz 4:2. Jadro slovenského tímu vtedy tvorili hráči ako Martin Réway Erik Černák či Denis Godla Obhajcom minuloročného triumfu zo Švédska budú Spojené štáty americké. Tie sa pokúsia premiérovo v histórii ovládnuť dva juniorské majstrovstvá za sebou. S výnimkou Kanady sa podarilo zatiaľ naposledy obhájiť zlatú medailu Rusku (v rokoch 2002 a 2003).