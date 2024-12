Vlhová potešila svojich fanúšikov, prvýkrát po páde stála na lyžiach a spustila sa po svahu v Jasnej

Problémy z chrupavkou

26.12.2024 (SITA.sk) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová potešila na prvý sviatok vianočný všetkých svojich fanúšikov. Rodáčka z Liptovského Mikuláša zverejnila na sociálnej sieti Instagram video, na ktorom stojí na lyžiach a spúšťa sa dole svahom v stredisku Jasná. Ide o prvé obrázky zlatej slalomárky OH 2022 v Pekingu s pripnutými lyžami od nešťastného pádu počas pretekov SP v Jasnej pred 11 mesiacmi.Šesťnásobná medailistka z MS, ktorá 29. decembra oslávil okrúhle 30. narodeniny, zároveň v príspevku napísala, že stredisko v Jasnej je jej domovom a špeciálnym miestom. Pred štartom aktuálnej sezóny Vlhová informovala, že sa do súťažného diania vráti najskôr v decembri, tento termín sa však stále odkladá. Stav Liptáčky totiž stále nie je stopercentný.„Vyšetrenia a testy, ktoré Petra absolvovala na kontrole v nemocnici La Tour v Ženeve za prítomnosti nášho lekárskeho špecialistu Dr. Maxima Grosclauda a operatéra Dr. Oliviera Siegrista, potvrdili veľmi dobrý stav operovaných segmentov predného skríženého väzu a menisku, ako aj vysokú stabilitu kolena,“ informoval v polovici decembra jej tréner Mauro Pini prostredníctvom tlačovej správy Sport Management Company.Vlhová však stále pociťuje nepohodlie v kolene, nezlučiteľné s plnou lyžiarskou záťažou. Komplexné vyšetrenia odhalili problémy s chrupavkou, ktoré si vyžiadajú ďalšiu špeciálnu starostlivosť. Aktuálne podstupuje intenzívnu päťtýždňovú terapiu založenú na prípravkoch s vysokou hustotou kyseliny hyalurónovej a krvnej plazmy.V polovici januára 2025 podstúpi opäť komplexné lekárske a záťažové testy. Počas tohto obdobia pracuje na kondícii a návrate k lyžiarskym cvičeniam na budovanie základnej lyžiarskej techniky.„Nie všetko ide podľa našich predstáv a Petra tiež neprežíva v tomto kontexte najšťastnejšie obdobie. Napriek tomu sme ako tím plne zomknutí a tvrdo pracujeme na jej návrate k jej milovanému súťažnému lyžovaniu. Očakávam, že do konca decembra budeme vedieť viac o možnostiach pre dosiahnutie plnej záťaže,“ dodal Pini.