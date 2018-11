Majtan: Kybernetická bezpečnosť je pre SR priorita, útokom čelí stále

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 14. novembra (TASR) – Kybernetická bezpečnosť je pre Slovenskú republiku jednou z priorít. Slovensko má vytvorené štruktúry na národnej aj sektorovej úrovni, pretože útokom čelí neustále. Počas medzinárodného kongresu Itapa 2018 to uviedol Jan Majtan, poverený riadením sekcie kybernetickej bezpečnosti na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).poznamenal Majtan.Slovensko má na odolávanie hrozbám tohto typu vytvorené štruktúry. Zároveň má podľa Majtana vytvorenú aj základnú sieť CIRT-ov (Computer Incident Response Team) alebo CERT-ov (Computer Emergency Response Team).priblížil.Lídrom v tejto oblasti je podľa neho Izrael, ktorý začal s týmito aktivitami pred mnohými rokmi.objasnil Majtan s tým, že približne 20 % svetových peňazí investovaných do výskumu v oblasti kyberbezpečnosti a implementovaných riešení je práve v Izraeli.priznal Majtan.Kybernetická bezpečnosť je podľa neho extrémne dôležitá téma a dokazuje to aj rastúca zamestnanosť v tejto oblasti. Na slovenskej alebo aj európskej úrovni budú podľa neho v tejto oblasti potrebné státisíce ľudí.skonštatoval Majtan. Prispieť k tomu má aj pripravovaný národný projekt kybernetickej bezpečnosti, v rámci ktorého sa má investovať do tejto oblasti viac ako 40 miliónov eur. Projekt je financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.