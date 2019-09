MAJTE TRPEZLIVOSŤ: Na bratislavských cestách sa zdržíte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Doprava v Bratislave je na viacerých miestach spomalená a tvoria sa kolóny. Jeden jazdný pruh je napríklad blokovaný na Trnavskej ulici pred Trnavským mýtom v smere od zimného štadióna, došlo tam k nehode. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS.Kolóna je i na výjazde z Dolných honov do centra všetkými smermi, vodiči hlásia zdržanie 30 minút. Spomalená doprava je aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 a na uliciach Vrakunská, Komárovská, Slovnaftská a Podunajská v smere do centra.