Štrajk vodičov MHD dopadol podľa DPB fiaskom, odborári si to nemyslia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) – Pondelkový ranný štrajk niektorých vodičov bratislavskej MHD neochromil verejnú dopravu v hlavnom meste. Pre TASR to uviedol Dopravný podnik Bratislava (DPB) s tým, že MHD v celom meste premáva od rána bez akéhokoľvek obmedzenia. Zo všetkých 1500 vodičov sa podľa dopravcu do štrajku zapojilo 11 ľudí. Organizátor protestu, predseda odborovej organizácie DPB Autošofér Jozef Hitka si však nemyslí, že štrajk bol neúspešný a tvrdí, že sa doň zapojilo viac než 11 vodičov.povedal pre TASR manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický. Autošofér je jedna zo štyroch odborových organizácií DPB. Podnik tvrdí, že ostatné odborové organizácie sa do štrajku nezapojili.Pondelkový štrajk niektorých vodičov, ktorý trval od 4.00 do 7.00 h, vníma DPB len ako mediálnu hru. Na štrajk nevidí dopravca dôvod." povedal Žarnovický.Hitka nevie povedať presný počet vodičov, ktorí sa do štrajku zapojili. Tvrdí však, že ich bolo viac ako komunikuje DPB." argumentoval pre TASR.Odmieta, že by išlo o politickú hru, alebo o jeho snahu posilniť si pozíciu v odboroch. "vyhlásil. Štrajk podľa jeho slov splnil účel, keďže v pondelok odborom Autošofér prisľúbil generálny riaditeľ DPB Martin Rybanský, že je ochotný rokovať o zlepšení podmienok pre vodičov. Ak rokovania s vedením podniku nebudú úspešné a situácia by sa neriešila, odbory Autošofér budú zvažovať ďalšie nátlakové akcie.Hitka pri zvolávaní štrajku poukázal na mzdy, chýbajúcich vodičov i mechanikov v podniku, či na zlé pracovné podmienky.podotkol. Vadí mu neprimerané trestanie zamestnancov i to, že pri riešení sťažností nemá zamestnanec takmer žiadnu možnosť na svoju obhajobu.DPB však dôvodom štrajku nerozumie. Deklaruje, že sa snaží reálne zlepšiť podmienky zamestnancov a má za sebou už prvé výsledky. "skonštatoval Žarnovický.