Majú násilné videohry vplyv na agresivitu mládeže? Vedci zanalyzovali dáta z viacerých štúdií

Hypotéza sa nepotvrdila

Dlhodobý vplyv videohier na mládež

23.7.2020 - Hranie videohier nevedie k násilnému alebo agresívnemu správaniu sa. Poukazuje na to analýza dát z viacerých štúdií, na ktorých sa dokopy zúčastnilo viac ako 21-tisíc mladých ľudí z celého sveta, informuje denník The Guardian.Vedecký tím, ktorý viedol Aaron Drummond z Massey University na Novom Zélande, preskúmal 28 štúdií z predošlých rokov, spätne až do roku 2008, o spojení agresívneho správania sa a hrania videohier.Po zhrnutí všetkých dát ich štúdia ukázala štatisticky významnú, ale nepatrnú, pozitívnu koreláciu medzi hraním a agresivitou, ktorá bola hranicou potrebnou na to, aby sa považovala za "malý efekt". To popiera hypotézu, že násilné videohry majú dlhodobý prediktívny vplyv na agresivitu mládeže.Skúmané štúdie informovali o rôznych efektoch na mladých, pričom zhruba štvrtina z nich poukazovala na malú pozitívnu koreláciu medzi násilím a hraním, jedna hovorila o negatívnej súvislosti a zvyšok nedospel k žiadnym celkovým záverom.Jedným z bežných argumentov o negatívnych účinkoch hrania videohier je, že sa malé ujmy môžu časom hromadiť - ak hráč ukončí každú hru o niečo agresívnejšie, z dlhodobého hľadiska by to mohlo viesť k zmysluplnej zmene temperamentu. Vedci však nenarazili na žiaden dôkaz pre takéto hromadenie, práve naopak, majú dôkazy, ktoré ukazujú opačným smerom."Dlhodobé vplyvy násilných hier na agresivitu mládeže sú takmer nulové," uviedli v štúdii, ktorá vyšla v odbornom časopise Royal Society Open Science, a zároveň vyzvali vedcov aj profesionálne spolky, aby "sa viac zaoberali extrémne malým pozorovaným vzťahom medzi násilnými hrami a agresivitou mládeže v dlhodobých štúdiách".